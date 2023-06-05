Дерматолог: О каких проблемах со здоровьем может говорить выпадение волос

Эксперт в интервью Pravda.Ru рассказала, что у человека могут быть нормальные показатели в анализах, однако его волосы продолжают выпадать. При сильном стрессе в организме вырабатывается большое количество адреналина и кортизола, которые не окисляется полностью, и превращается в тканевый дигидротестостерон. Этот гормон оказывает вредное воздействие на фолликулы волос, что является причиной выпадения.