Дерматолог: О каких проблемах со здоровьем может говорить выпадение волос

Posted Сегодня, 19:46
Published Сегодня, 19:46
Modified Сегодня, 19:52
Updated Сегодня, 19:52
Эксперт в интервью Pravda.Ru рассказала, что у человека могут быть нормальные показатели в анализах, однако его волосы продолжают выпадать. При сильном стрессе в организме вырабатывается большое количество адреналина и кортизола, которые не окисляется полностью, и превращается в тканевый дигидротестостерон. Этот гормон оказывает вредное воздействие на фолликулы волос, что является причиной выпадения.
Для тех, у кого наблюдаются проблемы со волосами, рекомендуется включить в свой рацион красное мясо, гречку и гранатовый сок. Они являются богатыми источниками витаминов и железа, напомнила доктор. Важно следить за сбалансированным рационом, подчеркнула она.
Дерматолог также отметила, что вегетарианцы часто сталкиваются с проблемами выпадения волос и им необходимо регулярно сдавать общий анализ крови.