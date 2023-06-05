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Published Сегодня, 19:46

Modified Сегодня, 19:52

Updated Сегодня, 19:52

Дерматолог: О каких проблемах со здоровьем может говорить выпадение волос

5 июня 2023, 19:46
По словам дерматолога Татьяны Егоровой, выпадение волос может быть связано с анемией, гиперандрогенемией или сильным стрессом. Медик призывает людей обратиться к профессионалам в случае проявления этой проблемы.

Эксперт в интервью Pravda.Ru рассказала, что у человека могут быть нормальные показатели в анализах, однако его волосы продолжают выпадать. При сильном стрессе в организме вырабатывается большое количество адреналина и кортизола, которые не окисляется полностью, и превращается в тканевый дигидротестостерон. Этот гормон оказывает вредное воздействие на фолликулы волос, что является причиной выпадения.

Для тех, у кого наблюдаются проблемы со волосами, рекомендуется включить в свой рацион красное мясо, гречку и гранатовый сок. Они являются богатыми источниками витаминов и железа, напомнила доктор. Важно следить за сбалансированным рационом, подчеркнула она.

Дерматолог также отметила, что вегетарианцы часто сталкиваются с проблемами выпадения волос и им необходимо регулярно сдавать общий анализ крови.

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