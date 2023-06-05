Денис Буцаев рассказал о строительстве экопромышленных парков на форуме «Экология»

«В России реализуется масштабный инфраструктурный проект — это создание восьми экотехнопарков в каждом федеральном округе», — сообщил Буцаев. По его словам, в настоящий момент участников не только подобрали, но и уже оформили. Также была подготовлена проектно-сметная документация, проведена экспертиза. Разрешение на строительство выдано по всем площадкам, за исключением двух. Начало строительства запланировано на июнь, а в 2024 году экопромышленные парки будут сданы в эксплуатацию. Самое главное, по мнению гендиректора РЭО, это то, что была обеспечена наполняемость проекта. Всего около 40 резидентов.