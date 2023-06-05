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Денис Буцаев рассказал о строительстве экопромышленных парков на форуме «Экология»

5 июня 2023, 16:31
Фото: reo.ru
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев выступил на пленарном заседании «Экологические приоритеты России в эпоху перемен: роль государства, возможности бизнеса и потребности общества» в рамках форума «Экология».

Буцаев рассказал, что начало строительных работ по возведению экопромышленных парков в каждом федеральном округе намечено на июнь.

«В России реализуется масштабный инфраструктурный проект — это создание восьми экотехнопарков в каждом федеральном округе», — сообщил Буцаев. По его словам, в настоящий момент участников не только подобрали, но и уже оформили. Также была подготовлена проектно-сметная документация, проведена экспертиза. Разрешение на строительство выдано по всем площадкам, за исключением двух. Начало строительства запланировано на июнь, а в 2024 году экопромышленные парки будут сданы в эксплуатацию. Самое главное, по мнению гендиректора РЭО, это то, что была обеспечена наполняемость проекта. Всего около 40 резидентов.

Глава РЭО напомнил, что формирование экономики замкнутого цикла в России станет следующим этапом реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В стране уже осуществляется несколько десятков проектов подобного формата. В частности, в Подмосковье появился крупнейший завод по переработке полимеров.

По словам главы РЭО, планы по построению экономики замкнутого цикла не претерпели изменений, а открытие объектов по обращению с ТКО в стране идет опережающими темпами. Значения, заложенные в федеральном проекте к 2024 году, будут реализованы, пообещал Буцаев.

Денис Буцаев также добавил, что при всех сложностях реформа и построение системы инфраструктуры в сфере обращения с отходами, как с ТКО, так и с отходами промышленности, строительства, не останавливаются. Государство продолжает оказывать поддержку реформе, заключил гендиректор РЭО.

XIV Международный форум «Экология» проводится 5−6 июня в Москве. Двухдневная деловая программа предполагает наличие 30 секций. В форуме принимают участие представители бизнеса, научного сообщества, эксперты и общественные деятели. Ежегодно мероприятие собирает более тысячи участников из всех регионов России и из-за рубежа.

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