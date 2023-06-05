Денис Буцаев рассказал о строительстве экопромышленных парков на форуме «Экология»

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
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Updated Сегодня, 16:31
Буцаев рассказал, что начало строительных работ по возведению экопромышленных парков в каждом федеральном округе намечено на июнь.
«В России реализуется масштабный инфраструктурный проект — это создание восьми экотехнопарков в каждом федеральном округе», — сообщил Буцаев. По его словам, в настоящий момент участников не только подобрали, но и уже оформили. Также была подготовлена проектно-сметная документация, проведена экспертиза. Разрешение на строительство выдано по всем площадкам, за исключением двух. Начало строительства запланировано на июнь, а в 2024 году экопромышленные парки будут сданы в эксплуатацию. Самое главное, по мнению гендиректора РЭО, это то, что была обеспечена наполняемость проекта. Всего около 40 резидентов.
Глава РЭО напомнил, что формирование экономики замкнутого цикла в России станет следующим этапом реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В стране уже осуществляется несколько десятков проектов подобного формата. В частности, в Подмосковье появился крупнейший завод по переработке полимеров.
По словам главы РЭО, планы по построению экономики замкнутого цикла не претерпели изменений, а открытие объектов по обращению с ТКО в стране идет опережающими темпами. Значения, заложенные в федеральном проекте к 2024 году, будут реализованы, пообещал Буцаев.
Денис Буцаев также добавил, что при всех сложностях реформа и построение системы инфраструктуры в сфере обращения с отходами, как с ТКО, так и с отходами промышленности, строительства, не останавливаются. Государство продолжает оказывать поддержку реформе, заключил гендиректор РЭО.
XIV Международный форум «Экология» проводится 5−6 июня в Москве. Двухдневная деловая программа предполагает наличие 30 секций. В форуме принимают участие представители бизнеса, научного сообщества, эксперты и общественные деятели. Ежегодно мероприятие собирает более тысячи участников из всех регионов России и из-за рубежа.