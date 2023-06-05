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Число пунктов выдачи полисов ОМС увеличится в Запорожье

5 июня 2023, 15:04
Фото: 1MI
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин рассказал, что в Запорожской области увеличится число пунктов оформления полисов ОМС.

По сообщению newizv.ru, вопросы обеспечения жителей Запорожской области полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) в ходе рабочей встречи обсудили глава региона Евгений Балицкий и председатель ФОМС Илья Баланин.

По словам Балицкого, в рамках встречи обсудили создание дополнительных пунктов оформления полисов на базе медицинских учреждений, прием заявлений от граждан через Социальный фонд, а также привлечение волонтеров для консультаций жителей по вопросам оформления полисов ОМС.

На сегодняшний день в Мелитополе действуют три пункта оформления ОМС. Подавать заявки также можно через МФЦ. Кроме этого, в регионе формируются цифровые полисы ОМС.

Илья Баланин отметил, что коллегам из Запорожской области предоставляется необходимая методологическая поддержка. Практически все территориальные фонды отправляют в помощь новым регионам своих специалистов.

Председатель ФФОМС подчеркнул, что общей задачей является оформление полисов обязательного медицинского страхования без лишних организационных проволочек, чтобы жители Запорожской области могли на всей территории Российской Федерации получать качественную медицинскую помощь.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале рассказал, что на данный момент свыше тридцати четырех тысяч жителей региона оформили полисы ОМС.

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