Большинство россиян планируют взять две недели отпуска летом

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Кроме того, более половины респондентов (54,5%) готовы потратить на отпуск не менее 50 тысяч рублей, пишут Известия.
Согласно результатам опроса, 7% респондентов планируют отдохнуть менее недели, 20,6% — одну неделю, 9,9% — три недели, а 6,9% респондентов планируют взять отпуск на месяц или более.
Анастасия Боровская, директор РШУ, пояснила, что две недели отпуска являются наиболее удобным вариантом для работников, так как позволяют отдохнуть от работы, не нанося значительного ущерба рабочему процессу. Она отметила, что более продолжительный отпуск может привести к накоплению большого количества дел, которые потребуется разрешать после отпуска, и работник может снова чувствовать себя уставшим.
Что касается бюджета отпуска, 10,4% опрошенных готовы потратить до 10 тысяч рублей, 14,2% — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, 20,9% — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, 29,1% — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, 18,7% — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, и 6,7% респондентов готовы потратить свыше 200 тысяч рублей на отпуск.