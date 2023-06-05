Большинство россиян планируют взять две недели отпуска летом

Что касается бюджета отпуска, 10,4% опрошенных готовы потратить до 10 тысяч рублей, 14,2% — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, 20,9% — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, 29,1% — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, 18,7% — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, и 6,7% респондентов готовы потратить свыше 200 тысяч рублей на отпуск.