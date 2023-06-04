Жуткая тенденция. В Омской области утонул еще и 16-летний подросток

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Региональный следственный комитет сообщает еще об одном несчастном случае на воде. 3 июня около 20:00 на дамбе на реке Ук, недалеко от села Большие Уки, утонул 16-летний подросток. Он купался вместе с другими детьми и взрослыми родственниками. Место было не предназначено для плавания.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Этот случай стал четвертым за сутки. Ранее мы сообщали о гибели на воде 12-летнего мальчика, двухлетнего малыша и 38-летнего мужчины.