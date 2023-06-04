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Жуткая тенденция. В Омской области утонул еще и 16-летний подросток

4 июня 2023, 06:26
Фото: 1MI
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В Омской области утонул четвертый человек за сутки

Омичам настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности.

Региональный следственный комитет сообщает еще об одном несчастном случае на воде. 3 июня около 20:00 на дамбе на реке Ук, недалеко от села Большие Уки, утонул 16-летний подросток. Он купался вместе с другими детьми и взрослыми родственниками. Место было не предназначено для плавания.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Этот случай стал четвертым за сутки. Ранее мы сообщали о гибели на воде 12-летнего мальчика, двухлетнего малыша и 38-летнего мужчины.

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#Смерть#Утонул#Следственный комитет#Уголовное дело#Происшествия#Новости#Омская область#Большеуковский район
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