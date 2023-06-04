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Время ремонта. Где отключат воду в Омске 7 июня

4 июня 2023, 08:20
Фото: 1MI
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7 июня в Омске отключат воду в десятках домах

Будет установлена машина с питьевой водой.

«ОмскВодоканал» объявил о ремонтных работах 7 июня. Абонентов водопровода по улице 5-я Рабочая — Хабаровская ждет временное отключение воды. Обновление на участке планируется провести с 10:00 до 20:00.

Мы публикуем полный список адресов, на которых отключат воду:

Отключение воды в Омске 7 июня

Отметим, машину с питьевой водой установят по адресам: улица Харьковская, 11 и улица Кирова, 5. Там можно будет получить воду с 10:00 до завершения ремонта.

Стал известен график отключения горячей воды летом в Омске
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#Отключение#Отключение воды#ОмскВодоканал#Общество#Город#Новости#Омск
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