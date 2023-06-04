Отключение воды в Омске 7 июня

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
«ОмскВодоканал» объявил о ремонтных работах 7 июня. Абонентов водопровода по улице 5-я Рабочая — Хабаровская ждет временное отключение воды. Обновление на участке планируется провести с 10:00 до 20:00.
Мы публикуем полный список адресов, на которых отключат воду:
Отметим, машину с питьевой водой установят по адресам: улица Харьковская, 11 и улица Кирова, 5. Там можно будет получить воду с 10:00 до завершения ремонта.