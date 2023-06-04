В Омской области при столкновении авто пострадали двое подростков

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Published Сегодня, 04:19
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4 июня в 00:05 стало известно об аварии с пострадавшими в Любинском районе. Подробности рассказали в омской полиции.
34-летняя женщина за рулем «Toyota» ехала по дороге Омск-Тара. В районе 49 километра наехала на «Волгу». Отечественный автомобиль стоял на проезжей части, водитель — 54-летний мужчина.
В результате ДТП помощь медиков понадобилась двум пассажирам иномарки — мальчикам в возрасте 10 и 14 лет.
Правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить все детали инцидента.
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