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В Омске пассажирский автобус наехал на велосипедистку

4 июня 2023, 05:57
Фото: 1MI
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Ход проверки взяла на контроль прокуратура.

В прокуратуре Омска рассказали предварительную картину событий. 3 июня около 22:00 водитель пассажирского «ПАЗ-32014» ехал по маршруту №14. В районе дома №3а по улице 3-я Енисейская наехал на велосипедиста.

В результате сбитой девушке понадобилась помощь врачей. Полиция начала проверку, ход которой взяла на контроль прокуратура. Надзорный орган также будет наблюдать за законностью процессуальных решений.

Омская прокуратура взяла на контроль проверку после ДТП с пострадавшими подростками
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#ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с автобусом#Прокуратура#Полиция#Происшествия#Новости#Омск
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