В Омске пассажирский автобус наехал на велосипедистку

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
В прокуратуре Омска рассказали предварительную картину событий. 3 июня около 22:00 водитель пассажирского «ПАЗ-32014» ехал по маршруту №14. В районе дома №3а по улице 3-я Енисейская наехал на велосипедиста.
В результате сбитой девушке понадобилась помощь врачей. Полиция начала проверку, ход которой взяла на контроль прокуратура. Надзорный орган также будет наблюдать за законностью процессуальных решений.