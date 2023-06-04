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В Омске 11-летний мальчик перебегал оживленную магистраль и попал под колеса

4 июня 2023, 12:11
Фото: 1MI
иллюстрация
Ребенка госпитализировали.

4 июня в 16:55 в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии с пострадавшими. Известна предварительная картина событий.

45-летний водитель «Chevrolet». Ехал по Красному Пути. В районе остановки «Водников» наехал на пешехода, тот перебегал дорогу в неустановленном месте.

В результате был госпитализирован 11-летний мальчик.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Напомним, ранее мы сообщали о происшествии, в котором пострадали двое подростков. Делом заинтересовалась прокуратура.

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