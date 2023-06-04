В Омске 11-летний мальчик перебегал оживленную магистраль и попал под колеса

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
4 июня в 16:55 в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии с пострадавшими. Известна предварительная картина событий.
45-летний водитель «Chevrolet». Ехал по Красному Пути. В районе остановки «Водников» наехал на пешехода, тот перебегал дорогу в неустановленном месте.
В результате был госпитализирован 11-летний мальчик.
Полиция проводит проверку по факту ДТП. Напомним, ранее мы сообщали о происшествии, в котором пострадали двое подростков. Делом заинтересовалась прокуратура.