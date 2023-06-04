В Калачинском районе несколько часов горит свалка

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Жители Калачинского района сообщают о возгорании на местной свалке. Фотографии опубликовали в группе «Подслушано Калачинск».
Омичи переживают за состояние воздуха, говорят, в период аномальной жары и так тяжело дышать, а здесь еще и продукты горения мусора. В комментариях выразили мнение, что крупный пожар мог произойти из-за человеческого фактора. Пользователи призывают прокуратуру и следственный комитет обратить внимание на ситуацию.
«Всем сообщено с самого начала: и ЕДДС, и МЧС, и полиции. Но три часа спустя ничего», — докладывает об обстановке осведомленный комментатор. Жители Калачинска поясняют, свалка горит по несколько раз в год.
Напомним, ранее мы сообщали о возгорании в Крутинском районе Омской области: