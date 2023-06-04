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В Калачинском районе несколько часов горит свалка

4 июня 2023, 13:32
Фото: 1MI
иллюстрация
Местные жители бояться последствий масштабного пожара.

Жители Калачинского района сообщают о возгорании на местной свалке. Фотографии опубликовали в группе «Подслушано Калачинск».

Омичи переживают за состояние воздуха, говорят, в период аномальной жары и так тяжело дышать, а здесь еще и продукты горения мусора. В комментариях выразили мнение, что крупный пожар мог произойти из-за человеческого фактора. Пользователи призывают прокуратуру и следственный комитет обратить внимание на ситуацию.

«Всем сообщено с самого начала: и ЕДДС, и МЧС, и полиции. Но три часа спустя ничего», — докладывает об обстановке осведомленный комментатор. Жители Калачинска поясняют, свалка горит по несколько раз в год.

горит свалкагорит свалка
горит свалкагорит свалка
горит свалкагорит свалка
горит свалка
Фото: скриншот паблика Подслушано Калачинск

Напомним, ранее мы сообщали о возгорании в Крутинском районе Омской области:

Перепугали клубы дыма. В Омской области загорелся подвал жилого дома
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#Пожары#Жалобы#Соцсети#Происшествия#Новости#Омская область#Калачинский район
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