В День Троицы из Омской области в ЛНР отправили гуманитарный груз

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
4 июня православные отмечают День Святой Троицы. Символично, что именно сегодня Омская епархия отправила в Луганскую Народную Республику гуманитарную помощь. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Груз освятил лично владыка Владимир. В ЛНР отправились медикаменты, стройматериалы, средства гигиены и т. д. Собирать вещи помогали все православные омичи, подчеркнул Хоценко.