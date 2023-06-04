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В День Троицы из Омской области в ЛНР отправили гуманитарный груз

4 июня 2023, 10:19
Фото: 1MI
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В грузовике — медикаменты, стройматериалы, средства гигиены.

4 июня православные отмечают День Святой Троицы. Символично, что именно сегодня Омская епархия отправила в Луганскую Народную Республику гуманитарную помощь. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Груз освятил лично владыка Владимир. В ЛНР отправились медикаменты, стройматериалы, средства гигиены и т. д. Собирать вещи помогали все православные омичи, подчеркнул Хоценко.

Хоценко и Газманов отправили груз гуманитарной помощи из Омска в зону СВО
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#Гуманитарная помощь#Омская епархия#Общество#Новости#Омская область#Омск#ЛНР#Виталий Хоценко
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