Тварь дрожащая или право имею? Омич на рыбалке ударил приятеля топором

Озеро в двух километрах от дороги Омск-Нижняя Омка. Сюда приехали порыбачить 42-летний пострадавший и 34-летний подозреваемый. Они выпивали и поссорились. Мужчина ударил приятеля топором по голове. Скорую помощь вызвал третий участник посиделок.