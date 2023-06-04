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Тварь дрожащая или право имею? Омич на рыбалке ударил приятеля топором

4 июня 2023, 08:12
Фото: 1MI
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Омский рыбак в ходе ссоры ударил приятеля топором по голове

Возбуждено уголовное дело. Пострадавший жив.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Происшествие случилось в Кормиловском районе. Подробности рассказали в полиции.

Озеро в двух километрах от дороги Омск-Нижняя Омка. Сюда приехали порыбачить 42-летний пострадавший и 34-летний подозреваемый. Они выпивали и поссорились. Мужчина ударил приятеля топором по голове. Скорую помощь вызвал третий участник посиделок.

Омича госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга средней степени.

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#Полиция#Уголовное дело#Рыбалка#Происшествия#Новости#Омская область#Кормиловский район
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