Тварь дрожащая или право имею? Омич на рыбалке ударил приятеля топором

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Происшествие случилось в Кормиловском районе. Подробности рассказали в полиции.
Озеро в двух километрах от дороги Омск-Нижняя Омка. Сюда приехали порыбачить 42-летний пострадавший и 34-летний подозреваемый. Они выпивали и поссорились. Мужчина ударил приятеля топором по голове. Скорую помощь вызвал третий участник посиделок.
Омича госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга средней степени.