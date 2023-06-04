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Сутки насилия. Еще один омич избил родственницу в ходе ссоры

4 июня 2023, 09:50
Фото: 1MI
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Пьяный омич довел родственницу до больницы

За помощью обратился племянник пострадавшей.

Полицейские в Тевризском районе проводят проверку по факту причинения вреда здоровью. Пострадавшая — 55-летняя жительница села Байбы. За помощью к правоохранителям обратился ее племянник.

На месте происшествия был задержан 64-летний муж сестры потерпевшей. Выяснилось, они вместе выпивали и поссорились.

Женщина госпитализирована. Врачи диагностировали перелом обеих костей правого предплечья.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как муж избил супругу за неприготовленный ужин. А также о конфликте двух рыбаков, который закончился ударами топора.

Омич избил супругу до переломов за неприготовленный ужин
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#Драка#Ссора#Полиция#Происшествия#Новости#Омская область#Тевризский район
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