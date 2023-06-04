Строить ковчег? В Омске затопило детскую площадку и мусорные баки

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Омичка пожаловалась на коммунальную аварию. Говорит, пару лет назад возле детской площадки по улице 30-я Северная оборудовали санитарную зону. 30 мая рядом случился порыв. С тех пор холодная вода бежит из-под земли, затапливая всю территорию.
Видеозаписи с места событий автор поста в группе «Голос Омска» делала два дня подряд: 3 и 4 июня. В воскресенье ситуация стала критической: затопило мусорные баки, отходы начали плыть, в воде уже детская площадка и дорога.
Омичка рассказывает, что пыталась обратиться в «ОмскВодоканал» и мэрию. Почти неделю никто не реагировал на потоп.
Ситуация изменилась, как только видео появилось в социальных сетях. Публикации прокомментировала горадминистрация: «Спасибо за сигнал. По информации специалистов, повреждение на сетях Водоканала будет устранено до 05.06.2023 включительно».