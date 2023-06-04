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Строить ковчег? В Омске затопило детскую площадку и мусорные баки

4 июня 2023, 13:07
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске пятый день вода топит детскую площадку и мусорные баки

Местные жители пытались решить проблему.

Омичка пожаловалась на коммунальную аварию. Говорит, пару лет назад возле детской площадки по улице 30-я Северная оборудовали санитарную зону. 30 мая рядом случился порыв. С тех пор холодная вода бежит из-под земли, затапливая всю территорию.

Видеозаписи с места событий автор поста в группе «Голос Омска» делала два дня подряд: 3 и 4 июня. В воскресенье ситуация стала критической: затопило мусорные баки, отходы начали плыть, в воде уже детская площадка и дорога.

потоп на 30-й Севернойпотоп на 30-й Северной
потоп на 30-й Севернойпотоп на 30-й Северной
потоп на 30-й Севернойпотоп на 30-й Северной
потоп на 30-й Северной
Фото: скриншот паблика Голос Омска

Омичка рассказывает, что пыталась обратиться в «ОмскВодоканал» и мэрию. Почти неделю никто не реагировал на потоп.

Ситуация изменилась, как только видео появилось в социальных сетях. Публикации прокомментировала горадминистрация: «Спасибо за сигнал. По информации специалистов, повреждение на сетях Водоканала будет устранено до 05.06.2023 включительно».

#Соцсети#Жалобы#Омичи#Затопление#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
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