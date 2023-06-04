Строить ковчег? В Омске затопило детскую площадку и мусорные баки

Омичка пожаловалась на коммунальную аварию. Говорит, пару лет назад возле детской площадки по улице 30-я Северная оборудовали санитарную зону. 30 мая рядом случился порыв. С тех пор холодная вода бежит из-под земли, затапливая всю территорию.