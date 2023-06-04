Прокуратура начала проверку после смерти двухлетнего мальчика в воде

Надзорный орган проверит, как соблюдалось законодательство о профилактике безнадзорности, а также в сфере обеспечения безопасности граждан на водных объектах. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ход расследования также контролирует прокуратура.