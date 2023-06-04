Прокуратура начала проверку после смерти двухлетнего мальчика в воде

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Прокуратура Любинского района объявила о проверку после несчастного случая с двухлетним мальчиком. Вечером 3 июня он утонул в покрышке тракторного колеса, наполненного водой. Родители ненадолго отошли, позже обнаружили ребенка без сознания. Реанимация не помогла.
Надзорный орган проверит, как соблюдалось законодательство о профилактике безнадзорности, а также в сфере обеспечения безопасности граждан на водных объектах. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ход расследования также контролирует прокуратура.