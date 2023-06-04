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Прокуратура начала проверку после смерти двухлетнего мальчика в воде

4 июня 2023, 06:02
Фото: 1MI
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При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура Любинского района объявила о проверку после несчастного случая с двухлетним мальчиком. Вечером 3 июня он утонул в покрышке тракторного колеса, наполненного водой. Родители ненадолго отошли, позже обнаружили ребенка без сознания. Реанимация не помогла.

Надзорный орган проверит, как соблюдалось законодательство о профилактике безнадзорности, а также в сфере обеспечения безопасности граждан на водных объектах. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ход расследования также контролирует прокуратура.

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#Утонул#Смерть#Прокуратура#Уголовное дело#Происшествия#Новости#Омская область#Любинский район
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