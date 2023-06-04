Перепугали клубы дыма. В Омской области загорелся подвал жилого дома

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Городу55 стало известно о пожаре в Крутинке. Местные жители обратили внимание на клубы дыма возле жилого двухэтажного дома. Туда выехали сотрудники МЧС.
Выяснилось, возгорание произошло в подвале здания по улице Красная Зоря. «Вход в подвал находится справа от дома. Там загорелись какие-то старые матрасы и тряпки», — пояснил нам один из очевидцев события.
Известно, что огонь уже ликвидирован. Пострадавших нет.