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Перепугали клубы дыма. В Омской области загорелся подвал жилого дома

4 июня 2023, 12:21
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области огонь охватил подвал жилого дома

Обошлось без пострадавших.

Городу55 стало известно о пожаре в Крутинке. Местные жители обратили внимание на клубы дыма возле жилого двухэтажного дома. Туда выехали сотрудники МЧС.

Выяснилось, возгорание произошло в подвале здания по улице Красная Зоря. «Вход в подвал находится справа от дома. Там загорелись какие-то старые матрасы и тряпки», — пояснил нам один из очевидцев события.

Известно, что огонь уже ликвидирован. Пострадавших нет.

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#Пожары#Очевидцы#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Крутинский район
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