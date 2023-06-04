Омский полумарафон выиграла 60-летняя спортсменка

Полумарафон прошел в 85 субъектах России, всего участие приняли более 150 тысяч человек. Спортсменам предложили несколько дистанций: 1, 5, 10, 21 км. Самой популярной стала пятикилометровая дистанция. А вот настоящий полумарафон пробежали около 400 человек.