Омский полумарафон выиграла 60-летняя спортсменка

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
4 июня в Омске прошел VII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». На старт на Соборной площади вышли 2 425 человек из 25 регионов страны, а также Казахстана и Уганды. Это рекорд по количеству участников.
Полумарафон прошел в 85 субъектах России, всего участие приняли более 150 тысяч человек. Спортсменам предложили несколько дистанций: 1, 5, 10, 21 км. Самой популярной стала пятикилометровая дистанция. А вот настоящий полумарафон пробежали около 400 человек.
Лидеры на 10 км — омичи Марина Ковалева и Владлен Волошин. Победу в полумарафоне одержали Вера Измоденова из Иркутской области и новосибирец Валерий Лукин. «Серебро» у омичей: Тамара Волнина и Михаил Кульков. На третью ступень пьедестала взошли омичка Ольга Роганская и Павел Брода из Челябинской области.
«Мне на этой неделе исполнилось 60 лет», — рассказала победительница Вера Измоденова. Цитату приводит региональное минспорта.
Отметим, бегунам пришлось работать в условиях аномальной жары. Ранее мы публиковали актуальный прогноз погоды: