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Омский полумарафон выиграла 60-летняя спортсменка

4 июня 2023, 10:33
Фото: 1MI
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Омский полумарафон «ЗаБег» выиграли спортсмены из Иркутска и Новосибирска

Бегунам пришлось работать в условиях аномальной жары.

4 июня в Омске прошел VII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». На старт на Соборной площади вышли 2 425 человек из 25 регионов страны, а также Казахстана и Уганды. Это рекорд по количеству участников.

Полумарафон прошел в 85 субъектах России, всего участие приняли более 150 тысяч человек. Спортсменам предложили несколько дистанций: 1, 5, 10, 21 км. Самой популярной стала пятикилометровая дистанция. А вот настоящий полумарафон пробежали около 400 человек.

Лидеры на 10 км — омичи Марина Ковалева и Владлен Волошин. Победу в полумарафоне одержали Вера Измоденова из Иркутской области и новосибирец Валерий Лукин. «Серебро» у омичей: Тамара Волнина и Михаил Кульков. На третью ступень пьедестала взошли омичка Ольга Роганская и Павел Брода из Челябинской области.

«Мне на этой неделе исполнилось 60 лет», — рассказала победительница Вера Измоденова. Цитату приводит региональное минспорта.

Отметим, бегунам пришлось работать в условиях аномальной жары. Ранее мы публиковали актуальный прогноз погоды:

Гроза, дождь и +39 градусов. Когда в Омске спадет жара
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#Полумарафон#Спорт#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область#Россия#Иркутск#Новосибирск#Челябинск
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