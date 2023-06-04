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29-летний омич погиб в ходе СВО, оставив жену и двух детей

4 июня 2023, 11:19
Фото: 1MI
иллюстрация
О смерти сообщили коллеги погибшего.

«Омскоблводопровод» сообщает о смерти сотрудника ремонтно-эксплуатационного участка Азовского района Ивана Кашкарова. Он погиб в ходе специальной военной операции. Был мобилизован в прошлом году.

В этом году Ивану исполнилось бы 30 лет. У него остались жена и двое маленьких детей. «Мы всегда будем помнить и гордиться им», — отметили коллеги.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

#Смерть#Сво#Общество#Происшествия#Спецоперация#Новости#Омск#Омская область
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