29-летний омич погиб в ходе СВО, оставив жену и двух детей

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
«Омскоблводопровод» сообщает о смерти сотрудника ремонтно-эксплуатационного участка Азовского района Ивана Кашкарова. Он погиб в ходе специальной военной операции. Был мобилизован в прошлом году.
В этом году Ивану исполнилось бы 30 лет. У него остались жена и двое маленьких детей. «Мы всегда будем помнить и гордиться им», — отметили коллеги.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.