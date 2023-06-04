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Обработка, газ и перевозки. Какие отрасли в Омске оказались наиболее прибыльными

4 июня 2023, 05:33
Фото: 1MI
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Омские организации понесли почти 3 млрд рублей убытков за I квартал 2023 года

Статистики подсчитали, сколько компаний работают «в плюс», а сколько убыточны.

Омскстат представил данные о финансовых результатах работы организаций в регионе за январь–март 2023 года. Компании получили 22,3 млрд рублей. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Прибыльными стали 369 организаций, это более 73% от общего количества. Совокупный объем прибыли — почти 25 млрд рублей. Это рост на 1,5%. Самые благополучные отрасли: обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха; транспортировка и хранение и другие.

А вот 136 омских организаций работали в убыток. Общая сумма — 2,6 млрд рублей. Это на 11,8% меньше, чем было год назад. В целом доля предприятий, трудящихся «в минус» снизилась на 1,6%.

В минус. В Омской области работают почти две сотни убыточных компаний
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#Экономика#Статистика#Омскстат#Предприятие#Бизнес#Новости#Омск#Омская область
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