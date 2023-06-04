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«Ненасытные твари». Омичи вновь жалуются на атаки шелкопряда

4 июня 2023, 10:45
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи вновь обнаружили в лесу шелкопряда

Грибники обнаружили в лесах опасных насекомых.

Омские грибники сообщают об очередном нашествии шелкопряда. Фото и видео с насекомыми появилось в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области».

«Утро в лесу. Хорошо. Тепло. Птички с песнями. И как говорится, опять ненасытные твари», — сказано в посте.

шелкопряд атакуетшелкопряд атакует
шелкопряд атакует
Фото: скриншот паблика Грибы. Грибники Омска и Омской области

В комментариях омичи начали делиться информацией. Выяснилось, на Пушкинском тракте насекомых травили — есть очевидцы. А вот леса в Больших полях уже пострадали.

«Надеюсь не будет, как в прошлом году. Он уже приперся в села на деревья», — вспоминает нашествие шелкопряда 2022 года одна из местных жительниц. Некоторые комментаторы отметили, что не видели работу спецслужб по обработке от насекомых.

Напомним, ранее в Главном управлении лесного хозяйства рассказывали о планах по избавлению от опасного шелкопряда:

Красивые, но коварные. Омские леса обработают от максимально опасных бабочек
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#Омичи#Соцсети#Грибы#Лес#Шелкопряд#Общество#Новости#Природа#Омск#Омская область
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