«Ненасытные твари». Омичи вновь жалуются на атаки шелкопряда

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Омские грибники сообщают об очередном нашествии шелкопряда. Фото и видео с насекомыми появилось в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области».
«Утро в лесу. Хорошо. Тепло. Птички с песнями. И как говорится, опять ненасытные твари», — сказано в посте.
В комментариях омичи начали делиться информацией. Выяснилось, на Пушкинском тракте насекомых травили — есть очевидцы. А вот леса в Больших полях уже пострадали.
«Надеюсь не будет, как в прошлом году. Он уже приперся в села на деревья», — вспоминает нашествие шелкопряда 2022 года одна из местных жительниц. Некоторые комментаторы отметили, что не видели работу спецслужб по обработке от насекомых.
Напомним, ранее в Главном управлении лесного хозяйства рассказывали о планах по избавлению от опасного шелкопряда: