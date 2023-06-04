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Экс-замминистра региональной политики Омской области Потапова озвучила свои планы

4 июня 2023, 06:41
Фото: 1MI
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О новом месте работы говорить пока рано.

Бывшая заместитель министра региональной политики Омской области Олеся Потапова рассказала Городу55 о своих ближайших планах:

«Работаю мамой и женой. Планирую небольшой отпуск».

Говорить о новом месте работы преждевременно, подчеркнула наша собеседница. Напомним, Олеся Потапова покинула пост в облправительстве 25 мая. Занимала должность чуть больше года — с января 2022-го. Руководила департаментом информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы. А до этого трудилась директором департамента информационной политики мэрии Омска.

Замминистра региональной политики Омской области Олеся Потапова уйдет со своего поста
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Новым заместителем Олега Зарембы с 1 июня официально назначена Ольга Боровская. С февраля 2021 года она возглавляла омский Центр управления регионом, до этого руководила медиахолдингом «СМИ 55».

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#Правительство#Мэрия#Общество#Политика#Новости#Омская область#Омск#Олеся Потапова
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