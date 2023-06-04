Экс-замминистра региональной политики Омской области Потапова озвучила свои планы

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Бывшая заместитель министра региональной политики Омской области Олеся Потапова рассказала Городу55 о своих ближайших планах:
«Работаю мамой и женой. Планирую небольшой отпуск».
Говорить о новом месте работы преждевременно, подчеркнула наша собеседница. Напомним, Олеся Потапова покинула пост в облправительстве 25 мая. Занимала должность чуть больше года — с января 2022-го. Руководила департаментом информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы. А до этого трудилась директором департамента информационной политики мэрии Омска.
Новым заместителем Олега Зарембы с 1 июня официально назначена Ольга Боровская. С февраля 2021 года она возглавляла омский Центр управления регионом, до этого руководила медиахолдингом «СМИ 55».