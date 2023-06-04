Четыре смерти на воде, жестокие избиения, массовая гибель животных. Воскресный Омск

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
За сутки в Омской области произошло сразу четыре гибели на воде:
Тем временем омичам в прямом смысле нечем дышать. В городе одолевают жуткие выбросы, в районах — пожары. Так, в Калачинске несколько часов горит свалка, в Крутинке — подвал жилого дома.
Сегодня мы писали о невероятных случаях человеческого насилия. Бум ссор, драк и скандалов. Дайджест:
Представляем новости, о которых сегодня мы сообщили первыми: