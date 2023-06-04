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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

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Четыре смерти на воде, жестокие избиения, массовая гибель животных. Воскресный Омск

4 июня 2023, 14:09
Фото: Город55
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Новости, которые нельзя пропустить.

Последствия аномальной жары

За сутки в Омской области произошло сразу четыре гибели на воде:

Полагаем, омичей толкает в воду аномальная жара. Синоптики озвучили прогноз на ближайшие дни (спойлер: там ничего хорошего). Еще и воду в Омске скоро отключают. Публикуем адреса, дату и время здесь.

Тем временем омичам в прямом смысле нечем дышать. В городе одолевают жуткие выбросы, в районах — пожары. Так, в Калачинске несколько часов горит свалка, в Крутинке — подвал жилого дома.

Жесть Омска

Сегодня мы писали о невероятных случаях человеческого насилия. Бум ссор, драк и скандалов. Дайджест:

  • рыбак решил поставить точку в споре и ударил приятеля топором;
  • муж избил супругу до переломов за неприготовленный ужин;
  • ссора двух омичей привела к драке, молодого парня госпитализировали;
  • мужчина набросился на родственницу в пьяном конфликте;
  • омичка на иномарке врезалась в отечественное авто, пострадали двое подростков, проверку проводит прокуратура;
  • пассажирский автобус наехал на велосипедистку.

О важном

Представляем новости, о которых сегодня мы сообщили первыми:

Бьется в предсмертных конвульсиях. Омичи рассказали о скандале на верблюжьей ферме
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#Итоги дня#Новости#Омск#Омская область#Аномальная жара#Драка#Эксклюзивы#Город#Общество#Происшествия
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Бьется в предсмертных конвульсиях. Омичи рассказали о скандале на верблюжьей ферме
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Сегодня, 06:26
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Гроза, дождь и +39 градусов. Когда в Омске спадет жара
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