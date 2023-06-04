Четыре смерти на воде за сутки, раздетый ребенок в супермаркете, обрушения в Омске

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
3 июня в Омской области на воде погибло сразу четыре человека. Мы рассказывали обо всех инцидентах:
С 1 июня в Омске официально стартовал пляжный сезон, однако купаться в местных водоемах по-прежнему запрещено. На территории региона нашли более 600 стихийных пляжей.
Тем временем федеральный гидрометцентр сообщил: в Омской области аномальная жара. Жителей предупреждали и продолжают предупреждать об опасном погодном явлении. В этот период за омичами начали наблюдать пристальнее: сотрудники МЧС организовали рейды.
Впрочем, не только вода и солнце доставляют жителям региона неприятности. Лето началось с объявления режима «черного неба». Выбросы ощущались в воздухе все выходные. Горожане публиковали жалобы.
На неделе под влиянием все той же жары произошло немало пожаров. 30 мая возле остановки «ПО Полет» сгорела маршрутка. Пассажиры успели выйти из транспорта. Огонь перекинулся на стоящий рядом киоск. На следующий день огонь охватил еще одну маршрутку. На этот раз на Левом берегу. Пострадавших нет.
Возгорания с летальным исходом. Смертельные пожары произошли в Исилькульском и Шербакульском районах 28 и 29 мая, соответственно. Погибли 48-летний и 68-летний мужчины. 1 июня огонь охватил частный дом в Черлакском районе. 43-летний хозяин умер.
О пожарах сообщали и сами омичи. Так, 30 мая в нашу редакцию поступило сообщение о возгорании бани в центре города. Нам удалось выяснить подробности. 1 июня пламя охватило шашлычную в центральном округе. В субботу загорелся балкон девятиэтажки на Иртышской набережной. Город55 рассказывал подробности.
Неделя началась с новости о пожаре. Казалось бы, ничего необычного. Спасатели при тушении обнаружили тело 39-летней женщины возле очага возгорания. Предварительно: отравилась продуктами горения. Позже появилась видеозапись возгорания. А к вечеру стало понятно: это не просто пожар, а замаскированное убийство. Подозреваемый задержан. Подробности:
Еще один вопиющий случай произошел в первый день лета. Ночью в одном из омских баров на Ленина завязалась драка. 26-летний парень вступился за девушку. 43-летний подозреваемый избил молодого человека руками, ногами и стулом. Пострадавший скончался в больнице. Выяснилось, он был музыкантов. Обидчика заключили в СИЗО.
Представляем дайджест самых жутких происшествий за неделю:
30 мая ночью в один из супермаркетов Амура-2 зашел раздетый трехлетний мальчик. Сотрудники вызвали скорую и полицию. Удалось найти семью ребенка. Там есть еще двое детей. Родители не стояли на учете. На мать составили протокол.
Проверку начала прокуратура. Затем с семьей мальчика встретилась детский омбудсмен Елизавета Степкина. Она рассказала об итогах беседы с матерью. 1 июня глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему лично о ходе проверки по факту инцидента.
В последний день весны в омской трехэтажке в Нефтяниках обрушился балкон. На место выехал окружной прокурор. Позже выяснилось, что ответственность за состояние конструкции лежит на собственниках жилья. При обрушении никто не пострадал.
Тем временем фонд аварийных домов Омска пополняется. В список на снос попали два объекта в Ленинском и Кировском округах, один — в Привокзальном поселке, как раз в том доме обрушился потолок в одной из квартир.
А вот здание №19а по улице 3-я Енисейская аварийный статус уже получило. Правда, жильцов все еще не расселяют. Прокуратура подала в суд на мэрию, чтобы защитить права граждан.
А мы изучили отчет Контрольно-счетной палаты за 2022 год. Там говорится о работе фонда капитального ремонта. Выполнено всего… 10% от плана. Обновили за год 75 домов в Омске.
Сразу несколько школьников упали в обморок на торжественной линейке в Таре. Четверых увезли в больницу. Позже выяснились подробности: ранее неподалеку от учреждения травили клещей. Кстати, последний звонок также прозвенел в омских колониях для несовершеннолетних.
Продолжим рассказывать об изучении отчета Контрольно-счетной палаты. Про образовательные заведения там тоже было. В 2020 году минобразования закупило оборудование для школ почти на 30 млн рублей. Но в учреждениях почему-то не пользовались техникой. Мы попытались разобраться.
Школу №133 серьезно оштрафовали. В столовой не работала автоматическая пожарная сигнализация. Нарушение выявили еще в том году, но до сих пор не устранили.
Про деньги. На ремонт 19 школ в регионе распределили более миллиарда рублей. Статистики подробно рассказали, сколько получают учителя. Выпускникам разъяснили критерии для получения выплаты за успешную сдачу ЕГЭ. К слову, в первый день лета, день защиты детей, по всей стране проходил госэкзамен по математике — он обязательный.
О высшем образовании. Источник скандальных новостей — ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. На этот раз в вузе решили создать помимо двух действующих профсоюзов еще один: общий для студентов и преподавателей. Правда, об этом никто никому не сказал. Город55 выяснил детали. И еще новость: студентов, которые оформили академический отпуск, будут выселять из общежития. Этой теме мы тоже уделили немало внимания.
Неделя началась с новости о задержке рейсов. Пассажиры несколько часов ждали вылетов в Минеральные Воды и Екатеринбург. Ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура.
К концу недели омский аэропорт представил рейтинг пунктуальности авиакомпаний. А еще стало известно, что воздушная гаваннь потратит 23 млн рублей на закупку эвакуаторов для аварийных самолетов.