Четыре смерти на воде за сутки, раздетый ребенок в супермаркете, обрушения в Омске

О высшем образовании. Источник скандальных новостей — ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. На этот раз в вузе решили создать помимо двух действующих профсоюзов еще один: общий для студентов и преподавателей. Правда, об этом никто никому не сказал. Город55 выяснил детали. И еще новость: студентов, которые оформили академический отпуск, будут выселять из общежития. Этой теме мы тоже уделили немало внимания.