Четвертый случай за сутки. Ссора двух омичей закончилась госпитализацией

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В полицию поступила информация из больницы. К медикам поступил 38-летний житель Кировского округа. Врачи диагностировали множественные травмы головы.
Правоохранители выяснили, избил мужчину его 36-летний знакомый. Они поссорились. Подозреваемый задержан. Ведется проверка.
Всего за сутки поступило 1 230 обращений в полицию. Возбуждено 47 уголовных дел.
Этот случай насилия стал четвертым за 24 часа. Ранее мы сообщали о том, как пьяный омич избил свою родственницу в ходе ссоры. Также муж избил супругу за неприготовленный ужин. А еще рассказывали о конфликте двух рыбаков, который закончился ударами топора.