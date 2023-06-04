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Четвертый случай за сутки. Ссора двух омичей закончилась госпитализацией

4 июня 2023, 10:03
Фото: 1MI
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У омича диагностировали травму головы после драки со знакомым

Всего за сутки возбуждено 47 уголовных дел.

В полицию поступила информация из больницы. К медикам поступил 38-летний житель Кировского округа. Врачи диагностировали множественные травмы головы.

Правоохранители выяснили, избил мужчину его 36-летний знакомый. Они поссорились. Подозреваемый задержан. Ведется проверка.

Всего за сутки поступило 1 230 обращений в полицию. Возбуждено 47 уголовных дел.

Этот случай насилия стал четвертым за 24 часа. Ранее мы сообщали о том, как пьяный омич избил свою родственницу в ходе ссоры. Также муж избил супругу за неприготовленный ужин. А еще рассказывали о конфликте двух рыбаков, который закончился ударами топора.

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#Полиция#Ссора#Драка#Уголовное дело#Статистика#Происшествия#Омск#Омская область
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