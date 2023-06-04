Четвертый случай за сутки. Ссора двух омичей закончилась госпитализацией

Этот случай насилия стал четвертым за 24 часа. Ранее мы сообщали о том, как пьяный омич избил свою родственницу в ходе ссоры. Также муж избил супругу за неприготовленный ужин. А еще рассказывали о конфликте двух рыбаков, который закончился ударами топора.