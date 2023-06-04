Бьется в предсмертных конвульсиях. Омичи рассказали о скандале на верблюжьей ферме

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В редакцию Города55 обратилась обеспокоенная жительница деревни Уки Большеуковского района. Она рассказывает, что с 2013 по 2015 местный бизнесмен получил крупный государственный грант на развитие фермерского хозяйства.
«Приобретается множество коров разных пород, страусы и верблюды. Никакого производства мяса или молочной продукции не открывается. Он регулярно получает гранты, своих денег почти не вкладывает», — сообщает нам подписчица.
Проблема в том, что животные вымирают, якобы от болезней или голода. Омичка говорит, из-за трупов в лесу этой зимой в деревню пришли волки. В конце мая жалобу в минсельхоз написала одна из местных жительниц. «2 июня приехала комиссия для проверки, но по какой-то причине нарушений не выявила», — поясняет наша собеседница. После этого сельчане начали снимать все происходящее на ферме на камеру.
В распоряжении Города55 оказались шокирующие кадры. Мы не публикуем их по этическим соображениям. На видео: несколько трупов коров, умирающие животные лежат у реки и на ферме. Самая жуткая запись с самкой верблюда: она умирала на глазах очевидцев, билась в предсмертных конвульсиях. Заметим, выглядели животные нездорово — истощенные, с опавшей шерстью.
Омичи хотят придать ситуацию огласке: «Это поможет спасти еще живых, предотвратить следующие смерти, а также наказать причастных к этому. Комиссия не выявила нарушений и, скорее всего, не выявит их и потом. Чем больше людей будут знать, тем больше гарантия, что нам не навредят».
Подписчица просит спасти единственного оставшегося верблюда. Местные зовут его Славик. Купили животное из цирка, потому Славик не боится людей, сельчане частенько подкармливают верблюда.
Отметим, владелец фермы с 1998 года является индивидуальным предпринимателем, занимается сельских хозяйством. В 2017 году стал известен на весь регион, когда решил разводить экзотических для Сибири верблюдов. А в 2022-м бизнесмен даже претендовал на премию «Народный телегерой» от местного областного канала.