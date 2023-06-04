Бьется в предсмертных конвульсиях. Омичи рассказали о скандале на верблюжьей ферме

Проблема в том, что животные вымирают, якобы от болезней или голода. Омичка говорит, из-за трупов в лесу этой зимой в деревню пришли волки. В конце мая жалобу в минсельхоз написала одна из местных жительниц. «2 июня приехала комиссия для проверки, но по какой-то причине нарушений не выявила», — поясняет наша собеседница. После этого сельчане начали снимать все происходящее на ферме на камеру.