В школе № 81 провели турнир по мини-футболу в память о погибших на СВО омичах

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
3 июня в на стадионе омской школы № 81 состоялся турнир по мини-футболу, организованный в память о выпускниках, погибших при исполнении обязанностей в ходе специальной военной операции — Никиты Калягина, Дмитрия Кондрашова и Дмитрия Тучина.
«Эти трое ребят плечом к плечу с такими же ребятами со всей России мужественно и стойко защищали интересы нашей страны в ходе специальной военной операции», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.
На турнире присутствовали ветераны ФК «Сокол», команды «Стройбетоновцы», «Первокирпичный», «Выпускники СОШ № 81», а также родители погибших парней.
Организовать турнир по мини-футболу помог генеральный директор ГК «Стройбетон» Александр Сасин, который стал меценатом школы № 81 в октябре прошлого года.
Сергей Шелест добавил, что предприятия, которые входят в группу компаний под руководством Александра Сасина, участвуют в сборе гумпомощи, поддерживают семьи участников СВО.
«Знаю, что для Александра Сергеевича повестка, связанная с СВО непроходная. Предприятия, входящие в группу компаний под его руководством, помогали налаживать быт в палаточном лагере в Черемушках прошлой осенью; участвуют в сборе гуманитарной помощи; поддерживают семьи участников спецоперации. И я уверен, эта история будет продолжаться до тех пор, пока она нужна», — сказал мэр города.