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В школе № 81 провели турнир по мини-футболу в память о погибших на СВО омичах

3 июня 2023, 06:39
Фото: Пресс-служба администрации Омска
Матч посетили ветераны ФК «Сокол», команды «Стройбетоновцы», «Первокирпичный», «Выпускники СОШ № 81», а также родители погибших выпускников.

3 июня в на стадионе омской школы № 81 состоялся турнир по мини-футболу, организованный в память о выпускниках, погибших при исполнении обязанностей в ходе специальной военной операции — Никиты Калягина, Дмитрия Кондрашова и Дмитрия Тучина.

«Эти трое ребят плечом к плечу с такими же ребятами со всей России мужественно и стойко защищали интересы нашей страны в ходе специальной военной операции», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.

На турнире присутствовали ветераны ФК «Сокол», команды «Стройбетоновцы», «Первокирпичный», «Выпускники СОШ № 81», а также родители погибших парней.

Организовать турнир по мини-футболу помог генеральный директор ГК «Стройбетон» Александр Сасин, который стал меценатом школы № 81 в октябре прошлого года.

Сергей Шелест добавил, что предприятия, которые входят в группу компаний под руководством Александра Сасина, участвуют в сборе гумпомощи, поддерживают семьи участников СВО.

«Знаю, что для Александра Сергеевича повестка, связанная с СВО непроходная. Предприятия, входящие в группу компаний под его руководством, помогали налаживать быт в палаточном лагере в Черемушках прошлой осенью; участвуют в сборе гуманитарной помощи; поддерживают семьи участников спецоперации. И я уверен, эта история будет продолжаться до тех пор, пока она нужна», — сказал мэр города.
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#Юлия Истомина#Сергей шелест#Турнир#Футбол#Сво#Меценат#Александр Сасин#Поддержка#Общество#Город#Новости#Омск
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