В школе № 81 провели турнир по мини-футболу в память о погибших на СВО омичах

3 июня в на стадионе омской школы № 81 состоялся турнир по мини-футболу, организованный в память о выпускниках, погибших при исполнении обязанностей в ходе специальной военной операции — Никиты Калягина, Дмитрия Кондрашова и Дмитрия Тучина.