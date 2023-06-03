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Театральный город. Спектакли фестиваля «Золотая маска» посетили 4500 омичей

3 июня 2023, 13:41
Фото: Пресс-служба министерства культуры Омской области

На спектаклях театрального фестиваля «Золотая маска» в 2023 году побывали 4500 омичей

Театралам с 25 мая по 2 июня показали десять спектаклей.

В Омске 25 мая в 12-й раз стартовал театральный фестиваль «Золотая маска». За восемь дней омичам показали десять спектаклей. По данным пресс-службы минкульта, посмотреть их смогли около 4500 зрителей.

В 2023 году на омской сцене прошли спектакли Московского ТЮЗа («Отец Сергий»), Центрального театра кукол имени С. В. Образцова («Я — Сергей Образцов»), Театра «Мастерская П. Н. Фоменко („Волки и овцы“), Театра кукол республики Карелия („Ревизор“), МХТ им. Чехова („Мужья и жены“).

Фото: ПРесс-служба министерства культуры Омской области

Закрылся театральный фестиваль творческой встречей с исполнителями главных ролей в спектакле «Мужья и жены» Александрой Ребенок и Кириллом Трубецким, а также омичом, народным артистом РФ Сергеей Чонишвили, который не был в нашем городе 9 лет.

Добавим, что уже в понедельник в драмтеатре пройдут выступления московского коллектива «Школа драматического искусства». Продлятся они по 7 июня. Целую неделю — с 13 по 20 июня — в Омске с гастролями будут находиться артисты московского театра имени Вахтангова.

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#Юлия Истомина#Золотая маска#Гастроли#Театр#Омский академический театр драмы#Культура#Город#Общество#Новости#Омск
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