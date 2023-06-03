Театральный город. Спектакли фестиваля «Золотая маска» посетили 4500 омичей

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В Омске 25 мая в 12-й раз стартовал театральный фестиваль «Золотая маска». За восемь дней омичам показали десять спектаклей. По данным пресс-службы минкульта, посмотреть их смогли около 4500 зрителей.
В 2023 году на омской сцене прошли спектакли Московского ТЮЗа («Отец Сергий»), Центрального театра кукол имени С. В. Образцова («Я — Сергей Образцов»), Театра «Мастерская П. Н. Фоменко („Волки и овцы“), Театра кукол республики Карелия („Ревизор“), МХТ им. Чехова („Мужья и жены“).
Закрылся театральный фестиваль творческой встречей с исполнителями главных ролей в спектакле «Мужья и жены» Александрой Ребенок и Кириллом Трубецким, а также омичом, народным артистом РФ Сергеей Чонишвили, который не был в нашем городе 9 лет.
Добавим, что уже в понедельник в драмтеатре пройдут выступления московского коллектива «Школа драматического искусства». Продлятся они по 7 июня. Целую неделю — с 13 по 20 июня — в Омске с гастролями будут находиться артисты московского театра имени Вахтангова.