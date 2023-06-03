Театральный город. Спектакли фестиваля «Золотая маска» посетили 4500 омичей

Закрылся театральный фестиваль творческой встречей с исполнителями главных ролей в спектакле «Мужья и жены» Александрой Ребенок и Кириллом Трубецким, а также омичом, народным артистом РФ Сергеей Чонишвили, который не был в нашем городе 9 лет.