Студентов выселяют, школы не ремонтируют, а квартиры дешевеют. Омск в субботу

Городу55 стало известно, что студентов, проживающих в общежитии классического университета, обязали подписать дополнительное соглашение к уже действующим договорам, которое меняет правила выселения. Освобождать комнаты надо будет студентам, который оформляют академический отпуск, отпуск по беременности и/или уходу за ребенком. Всех, кто не платит за общежитие минимум два месяца, также ждет выселение. Хотя раньше освободить комнату просили только тех студентов, что имеет задолженность за полгода.