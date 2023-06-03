Студентов выселяют, школы не ремонтируют, а квартиры дешевеют. Омск в субботу

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Новость № 1. В ОмГУ им. Достоевского изменили правила выселения из общежития
Городу55 стало известно, что студентов, проживающих в общежитии классического университета, обязали подписать дополнительное соглашение к уже действующим договорам, которое меняет правила выселения. Освобождать комнаты надо будет студентам, который оформляют академический отпуск, отпуск по беременности и/или уходу за ребенком. Всех, кто не платит за общежитие минимум два месяца, также ждет выселение. Хотя раньше освободить комнату просили только тех студентов, что имеет задолженность за полгода.
Новость № 2. Школу в Исилькуле строят с отставанием в два месяца
Министр образования Иван Кротт сегодня побывал с инспекцией на стройке школы на 550 мест в Исилькуле. Контракт на сумму 552 млн рублей заключили с фирмой «Инженерно-технический центр „АСУкомплектсервис“, достроить учебное заведение следует в сентябре 2023 года. Но только планы эти рискуют сорваться. В настоящий момент школа готова только на 22%. Отставание от графика составляет 65 дней, при этом на строительной площадке работает недостаточно строителей. Из-за срыва сроков в отношении подрядной организации уже проводят претензионную работу.
Новость № 3. Омск вошел в тройку городов с самыми дешевыми ценами на квартиры в новостройках
Аналитики узнали в каких городах-миллионниках с начала 2023 года снизилась цена на квартиры в новых домах. Неожиданно, но в тройке лидеров помимо Воронежа и Красноярска вошел Омск. Цены на жилье в нашем городе упали до 6,2 млн рублей, то есть на 7,2%. Но радоваться рано, падение цен аналитики связали с уменьшением средней площади продаваемых квартир.