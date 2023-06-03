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Студентов выселяют, школы не ремонтируют, а квартиры дешевеют. Омск в субботу

3 июня 2023, 14:31
Фото: Город55
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Итоги дня — по версии «Города55».

Новость № 1. В ОмГУ им. Достоевского изменили правила выселения из общежития

Городу55 стало известно, что студентов, проживающих в общежитии классического университета, обязали подписать дополнительное соглашение к уже действующим договорам, которое меняет правила выселения. Освобождать комнаты надо будет студентам, который оформляют академический отпуск, отпуск по беременности и/или уходу за ребенком. Всех, кто не платит за общежитие минимум два месяца, также ждет выселение. Хотя раньше освободить комнату просили только тех студентов, что имеет задолженность за полгода.

Студентов омского вуза, оформивших академотпуск, будут выселять из общежития
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Новость № 2. Школу в Исилькуле строят с отставанием в два месяца

Министр образования Иван Кротт сегодня побывал с инспекцией на стройке школы на 550 мест в Исилькуле. Контракт на сумму 552 млн рублей заключили с фирмой «Инженерно-технический центр „АСУкомплектсервис“, достроить учебное заведение следует в сентябре 2023 года. Но только планы эти рискуют сорваться. В настоящий момент школа готова только на 22%. Отставание от графика составляет 65 дней, при этом на строительной площадке работает недостаточно строителей. Из-за срыва сроков в отношении подрядной организации уже проводят претензионную работу.

С отставанием в два месяца. В Омской области рискуют не сдать вовремя новую школу
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Новость № 3. Омск вошел в тройку городов с самыми дешевыми ценами на квартиры в новостройках

Аналитики узнали в каких городах-миллионниках с начала 2023 года снизилась цена на квартиры в новых домах. Неожиданно, но в тройке лидеров помимо Воронежа и Красноярска вошел Омск. Цены на жилье в нашем городе упали до 6,2 млн рублей, то есть на 7,2%. Но радоваться рано, падение цен аналитики связали с уменьшением средней площади продаваемых квартир.

В тройке лидеров. В Омске неожиданно сильно упали цены на квартиры в новостройках
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