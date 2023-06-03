Студентов омского вуза, оформивших академотпуск, будут выселять из общежития

Что касается студентов, оформивших «академ», то они не прерывают образовательные отношения, а только приостанавливают их. В случае своевременной оплаты и при наличии все еще статуса студента, выселять из общежития их не должны, но, видимо, существующие нормы для ОмГУ не действительны.