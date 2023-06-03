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Published Сегодня, 04:05

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Студентов омского вуза, оформивших академотпуск, будут выселять из общежития

3 июня 2023, 04:05
Фото: Город55
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По новому дополнительному соглашению студенту также придется освободить комнату, если он не платил за проживание на протяжении двух месяцев.

Городу55 стало известно, что студентов, проживающих в общежитии Омского госуниверситета им. Достоевского, накануне обязали подписать новое дополнительное соглашение к уже действующим договорам.

В соответствии с допсоглашением, меняются правила выселения из общежития, и многие из них теперь противоречат жилищному кодексу и федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации».

Выселение из общежития ОмГУ грозит студентам, которые собираются взять академический отпуск.

«Наниматель в течение десяти дней с даты начала академического отпуска, отпуска по беременности и/или по уходу за ребенком освободить жилое помещение и сдать жилое помещение и весь полученный в личное пользование инвентарь представителю Наймодателя в надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате коммунальных услуг в случае их наличия», — гласит новый пункт дополнительного соглашения.

Выселять из общежития собираются всех студентов, кто не платил за проживание в общежитии на протяжении двух месяцев. Хотя в жилищном кодексе этот срок составляет шесть месяцев — то есть в три раза больше.

Напомним, что выселять из студенческого общежития могут только по желанию студента, в результате отчисления из учебного заведения и по решению администрации общежития (исключительно судебное решение).

Что касается студентов, оформивших «академ», то они не прерывают образовательные отношения, а только приостанавливают их. В случае своевременной оплаты и при наличии все еще статуса студента, выселять из общежития их не должны, но, видимо, существующие нормы для ОмГУ не действительны.

Ранее Город55 рассказывал, что в классическом университете создали новый профсоюз для студентов и работников. Председателем назначили директора спортивно-оздоровительного комплекса Юрия Мурзина. С 1999 года в ОмГУ уже действовали профсоюзные организации отдельно для студентов и работников, поэтому необходимость создания новой структуры вызвала немало вопросов.

В Омском госуниверситете появился новый профсоюз работников и студентов
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#Юлия Истомина#Вуз#ОмГУ#Общежитие#Студенты#Выселение#Жалобы#Общество#Город#Новости#Омск
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