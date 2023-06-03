С отставанием в два месяца. В Омской области рискуют не сдать вовремя новую школу

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Министр образования Иван Кротт в своем телеграм-канале рассказал о еще одной проблемной стройке школы. Новое образовательное учреждение на 550 мест в Исилькуле возводят в рамках нацпроекта «Образование».
Контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр „АСУкомплектсервис“ на сумму 552.8 млн рублей заключили в декабре 2022 года.
По условиям контракта сдать школу должны в сентябре 2023 года. Однако есть риски, что вовремя подрядчик не успеет достроить учебное заведение. Объект готов только на 22%, строители отстают от графика на 65 дней.
«Недостаточно рабочих на стройплощадке. Пора переходить к бетонированию конструкций, но подготовительные работы еще не завершены. Завозится необходимый строительный материал, который закуплен в полном объеме», — рассказал Иван Кротт.
Из-за срыва сроков и несоответствующей организации строительного процесса в отношении подрядчика организовали претензионную работу.
Ранее Город55 рассказывал, что омскую школу № 44 по улице Сергея Тюленина в микрорайоне Заозерном оштрафовали за грубое и повторное нарушение санитарно-эпидемиологических требований. На стенах школы нашли грибок, трещины и отвалившуюся штукатурку.