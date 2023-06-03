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С отставанием в два месяца. В Омской области рискуют не сдать вовремя новую школу

3 июня 2023, 09:22
Фото: Пресс-служба министерства образования Омской области
На объекте все еще идут подготовительные работы
Из-за срыва сроков строительства в отношении подрядной организации проводят претензионную работу.

Министр образования Иван Кротт в своем телеграм-канале рассказал о еще одной проблемной стройке школы. Новое образовательное учреждение на 550 мест в Исилькуле возводят в рамках нацпроекта «Образование».

Контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр „АСУкомплектсервис“ на сумму 552.8 млн рублей заключили в декабре 2022 года.

По условиям контракта сдать школу должны в сентябре 2023 года. Однако есть риски, что вовремя подрядчик не успеет достроить учебное заведение. Объект готов только на 22%, строители отстают от графика на 65 дней.

«Недостаточно рабочих на стройплощадке. Пора переходить к бетонированию конструкций, но подготовительные работы еще не завершены. Завозится необходимый строительный материал, который закуплен в полном объеме», — рассказал Иван Кротт.
Фото: Пресс-служба министерства образования Омской области

Из-за срыва сроков и несоответствующей организации строительного процесса в отношении подрядчика организовали претензионную работу.

Ранее Город55 рассказывал, что омскую школу № 44 по улице Сергея Тюленина в микрорайоне Заозерном оштрафовали за грубое и повторное нарушение санитарно-эпидемиологических требований. На стенах школы нашли грибок, трещины и отвалившуюся штукатурку.

Даже не доставали из коробок. Омские школы решили не использовать новое оборудование
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#Юлия Истомина#Школа#Строительство#Строительство школы#Образование#Срыв сроков#Подрядчик#Общество#Новости#Омская область#Исилькуль#Иван кротт
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