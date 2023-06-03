Простоит еще 100 лет. Хоценко проверил, как ремонтируют Ленинградский мост в Омске

Сегодня строительная готовность моста составляет 18%. Ремонтируются опоры, пролетное строение, устраняется ржавчина на металлических конструкциях пролетов. Водителям пока приходится сталкиваться с неудобствами: доступно по одной полосе в каждую сторону на левой части Ленинградского моста. Со 2 июня по мосту запретили ездить грузовому транспорту из-за начавшихся работ по бетонированию конструкций.