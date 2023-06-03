Простоит еще 100 лет. Хоценко проверил, как ремонтируют Ленинградский мост в Омске

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест проверили, как выполняются работы по капремонту Ленинградского моста и строительству новой развязки.
Ленинградский мост, построенный 62 года назад, впервые капитально ремонтируют. К работам в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядчик «СтройТраст» приступил 15 февраля. Окончательно сдать готовый обновленный мост компания планирует в мае следующего года.
Сегодня строительная готовность моста составляет 18%. Ремонтируются опоры, пролетное строение, устраняется ржавчина на металлических конструкциях пролетов. Водителям пока приходится сталкиваться с неудобствами: доступно по одной полосе в каждую сторону на левой части Ленинградского моста. Со 2 июня по мосту запретили ездить грузовому транспорту из-за начавшихся работ по бетонированию конструкций.
«Стройка затрудняет проезд по городу. Все это понимают, но дальше тянуть было нельзя. Спасибо президентскому национальному проекту „Безопасные и качественные дороги“. На капремонт привлечены федеральные средства. Это большие деньги — около 2 млрд рублей. Как говорится, стройка временная, а мост вечный», — отметил врио губернатора.
В ближайшее время в Омске планируют выполнить световое решение моста и согласовать его с подрядчиками.
Мэр Омска Сергей Шелест подчеркнул, что работы ведутся четко по графику, никаких отставаний нет.
Добавим, что помимо капремонта Ленинградского моста по улице 3-я Островская строят транспортную развязку протяженностью 670 метров. На объекте также работает «СтройТраст», за строительство компания получит 243,7 млн рублей. Пока развязка готова на 69%, работы планируют завершить к концу июля 2023 года.