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Простоит еще 100 лет. Хоценко проверил, как ремонтируют Ленинградский мост в Омске

3 июня 2023, 04:40
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Капремонт планируют завершить в мае 2024 года

В Омске Хоценко вместе с Шелестом проинспектировал капремонт Ленинградского моста

В настоящий момент строительная готовность объекта составляет 18%.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест проверили, как выполняются работы по капремонту Ленинградского моста и строительству новой развязки.

Ленинградский мост, построенный 62 года назад, впервые капитально ремонтируют. К работам в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядчик «СтройТраст» приступил 15 февраля. Окончательно сдать готовый обновленный мост компания планирует в мае следующего года.

Сегодня строительная готовность моста составляет 18%. Ремонтируются опоры, пролетное строение, устраняется ржавчина на металлических конструкциях пролетов. Водителям пока приходится сталкиваться с неудобствами: доступно по одной полосе в каждую сторону на левой части Ленинградского моста. Со 2 июня по мосту запретили ездить грузовому транспорту из-за начавшихся работ по бетонированию конструкций.

«Стройка затрудняет проезд по городу. Все это понимают, но дальше тянуть было нельзя. Спасибо президентскому национальному проекту „Безопасные и качественные дороги“. На капремонт привлечены федеральные средства. Это большие деньги — около 2 млрд рублей. Как говорится, стройка временная, а мост вечный», — отметил врио губернатора.
Подрядчик работает на объекте круглосуточноПодрядчик работает на объекте круглосуточно
Подрядчик работает на объекте круглосуточноПодрядчик работает на объекте круглосуточно
Подрядчик работает на объекте круглосуточноПодрядчик работает на объекте круглосуточно
Подрядчик работает на объекте круглосуточно
Фото: Пресс-служба правительства Омской области

В ближайшее время в Омске планируют выполнить световое решение моста и согласовать его с подрядчиками.

Мэр Омска Сергей Шелест подчеркнул, что работы ведутся четко по графику, никаких отставаний нет.

Добавим, что помимо капремонта Ленинградского моста по улице 3-я Островская строят транспортную развязку протяженностью 670 метров. На объекте также работает «СтройТраст», за строительство компания получит 243,7 млн рублей. Пока развязка готова на 69%, работы планируют завершить к концу июля 2023 года.

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#Юлия Истомина#Ленинградский мост#Капремонт#Строительство#Подрядчик#Виталий Хоценко#Сергей шелест#Нацпроект#Город#Общество#Новости#Омск
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