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Потушили за полчаса. В девятиэтажке на Иртышской набережной сгорел балкон

3 июня 2023, 10:57
Фото: Город55
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В Омске в девятиэтажном доме на Иртышской набережной в субботу загорелся балкон

На месте происшествия работали 14 спасателей и три единицы спецтехники.

3 июня в паблике «Инцидент Омск» появилось видео с пожаром возле магазина «Океан». Возгорание произошло в одной из квартир в девятиэтажном доме по улице Иртышская Набережная, 12.

Как рассказали Городу55 в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 12.41. Огнем был охвачен балкон на втором этаже.

«Площадь возгорания составила 2 кв. м. Для тушения привлекались 3 единицы техники и 14 спасателей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествие обошлось без пострадавших. Справиться с огнем пожарные смогли за полчаса.

Ранее Город55 рассказывал о пожаре на пилораме в Таре. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

На севере Омской области в аномальную жару загорелась пилорама
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#Юлия Истомина#Пожары#Возгорание#ГУ МЧС по Омской области#Происшествия#Огонь#Общество#Город#Новости#Омск
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