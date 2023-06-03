Потушили за полчаса. В девятиэтажке на Иртышской набережной сгорел балкон

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
3 июня в паблике «Инцидент Омск» появилось видео с пожаром возле магазина «Океан». Возгорание произошло в одной из квартир в девятиэтажном доме по улице Иртышская Набережная, 12.
Как рассказали Городу55 в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 12.41. Огнем был охвачен балкон на втором этаже.
«Площадь возгорания составила 2 кв. м. Для тушения привлекались 3 единицы техники и 14 спасателей», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Происшествие обошлось без пострадавших. Справиться с огнем пожарные смогли за полчаса.
Ранее Город55 рассказывал о пожаре на пилораме в Таре. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.