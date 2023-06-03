«Не стоит, я выпивший». Омские полицейские задержали водителя только после стрельбы

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
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Updated Сегодня, 05:28
Вечером 28 мая омским полицейским пришлось устроить погоню за водителем кроссовера, отказавшимся остановиться по требованию инспекторов на пересечении улиц Окружная дорога и 3-я Молодежная.
Водитель несколько раз нарушил правила дорожного движения, проехав на красный свет и выехав на встречную полосу. Остановить нарушителя удалось уже за пределами города — на 76-м км дороги Омск — Черлак. Для этого полицейские несколько раз выстрелили по колесам его машины.
За рулем находился 43-летний омич, которого ранее уже судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и повторное управление транспортом в состоянии опьянения. В этот раз у водителя тоже были внешние признаки алкогольного опьянения, но проходить медосвидетельствование нарушитель наотрез отказался.
По данным полиции, мужчину ранее уже лишали водительских прав за «пьяную» езду, восстанавливать удостоверение он не стал. В отношении 43-летнего водителя составили протоколы по пяти статьям КоАП РФ и арестовали на 10 дней.