Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Изображение материала

«Не стоит, я выпивший». Омские полицейские задержали водителя только после стрельбы

3 июня 2023, 05:26
Фото: 1MI
Иллюстрация

Пьяного омского водителя арестовали на 10 дней после погони со стрельбой

За подобные нарушения омича ранее уже лишали водительских прав.

Вечером 28 мая омским полицейским пришлось устроить погоню за водителем кроссовера, отказавшимся остановиться по требованию инспекторов на пересечении улиц Окружная дорога и 3-я Молодежная.

Водитель несколько раз нарушил правила дорожного движения, проехав на красный свет и выехав на встречную полосу. Остановить нарушителя удалось уже за пределами города — на 76-м км дороги Омск — Черлак. Для этого полицейские несколько раз выстрелили по колесам его машины.

За рулем находился 43-летний омич, которого ранее уже судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и повторное управление транспортом в состоянии опьянения. В этот раз у водителя тоже были внешние признаки алкогольного опьянения, но проходить медосвидетельствование нарушитель наотрез отказался.

Иллюстрация
Видео: 1MI

По данным полиции, мужчину ранее уже лишали водительских прав за «пьяную» езду, восстанавливать удостоверение он не стал. В отношении 43-летнего водителя составили протоколы по пяти статьям КоАП РФ и арестовали на 10 дней.

Накатал на уголовку. Молодой омич получил срок за любовь к пьяной езде
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Пьяный водитель#Погоня#Стрельба#Нарушения#Происшествия#Полиция#Город#Новости#Омск#Видео
Подпишитесь
Студентов омского вуза, оформивших академотпуск, будут выселять из общежития
Сегодня, 04:05
«Свой путь» или глупость. Как в Омске отнеслись к закону о вывесках на русском языке
Сегодня, 07:43
Омич отсудил у «Вымпелкома» более 300 тысяч рублей за «сумасшедший» айфон
Сегодня, 02:58
На омском метромосту до конца лета установят защитные экраны за 2,3 млн рублей
Сегодня, 08:29
Простоит еще 100 лет. Хоценко проверил, как ремонтируют Ленинградский мост в Омске
Сегодня, 04:40
С отставанием в два месяца. В Омской области рискуют не сдать вовремя новую школу
Сегодня, 09:22