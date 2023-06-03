«Не стоит, я выпивший». Омские полицейские задержали водителя только после стрельбы

Водитель несколько раз нарушил правила дорожного движения, проехав на красный свет и выехав на встречную полосу. Остановить нарушителя удалось уже за пределами города — на 76-м км дороги Омск — Черлак. Для этого полицейские несколько раз выстрелили по колесам его машины.