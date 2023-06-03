Не шла на контакт. В Омске спасли изможденную собаку, застрявшую на острове

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В пресс-службе омской полиции рассказали о спасении собаки. Изможденное животное заметила омичка, отдыхавшая с семьей на одном из островов на Иртыше в Кировском округе.
Овчарка находилась на противоположное стороне. Несмотря на то что она была изможденной, идти на контракт она не решалась. Поэтому девушка решила обратиться в полицию.
На спасение ослабшего животного пришел инспектор-кинолог омской полиции Петр Якимович. Собаку перевезли на левый берег Иртыша и пристроили в один из специализированных приютов.
«По словам кинолога, животное скорее всего домашнее, так как умеет взаимодействовать с человеком», — пояснили в пресс-службе полиции.
В настоящий момент ищут хозяев спасенной собаки и тех, кто просто хочет помочь животному.