Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Изображение материала

Не шла на контакт. В Омске спасли изможденную собаку, застрявшую на острове

3 июня 2023, 10:30
Фото: Пресс-служба омской полиции
Собаку спас кинолог

Омичи спасли изможденную овчарку, застрявшую на другом берегу Иртыша

К спасению пришлось привлекать кинолога.

В пресс-службе омской полиции рассказали о спасении собаки. Изможденное животное заметила омичка, отдыхавшая с семьей на одном из островов на Иртыше в Кировском округе.

Овчарка находилась на противоположное стороне. Несмотря на то что она была изможденной, идти на контракт она не решалась. Поэтому девушка решила обратиться в полицию.

На спасение ослабшего животного пришел инспектор-кинолог омской полиции Петр Якимович. Собаку перевезли на левый берег Иртыша и пристроили в один из специализированных приютов.

Собаку спас кинолог
Видео: Пресс-служба омской полиции
«По словам кинолога, животное скорее всего домашнее, так как умеет взаимодействовать с человеком», — пояснили в пресс-службе полиции.

В настоящий момент ищут хозяев спасенной собаки и тех, кто просто хочет помочь животному.

Важна каждая жизнь. Омские пожарные приехали тушить траву, а спасли кота
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Спасение животных#Спасение#Собака#Полиция#Кинологи#Общество#Город#Новости#Омск#Видео
Подпишитесь
Студентов омского вуза, оформивших академотпуск, будут выселять из общежития
Сегодня, 04:05
«Свой путь» или глупость. Как в Омске отнеслись к закону о вывесках на русском языке
Сегодня, 07:43
Омич отсудил у «Вымпелкома» более 300 тысяч рублей за «сумасшедший» айфон
Сегодня, 02:58
На омском метромосту до конца лета установят защитные экраны за 2,3 млн рублей
Сегодня, 08:29
Простоит еще 100 лет. Хоценко проверил, как ремонтируют Ленинградский мост в Омске
Сегодня, 04:40
С отставанием в два месяца. В Омской области рискуют не сдать вовремя новую школу
Сегодня, 09:22