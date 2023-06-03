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На территории Омской области спасатели нашли более 600 опасных для купания мест

3 июня 2023, 13:12
Фото: МЧС Омской области
Чаще всего именно в таких местах происходят несчастные случаи и происшествия на воде.

В Омской области насчитывается более 600 опасных, несанкционированных мест для купания, из них около 90 находятся в черте города. Такие данные приводит пресс-служба регионального МЧС.

Именно в несанкционированных местах чаще всего происходят происшествия на воде. Тем не менее, запреты и потенциальная опасность жителей региона не всегда останавливает от необдуманных поступков.

Омичам напоминают, что безопасный отдых возможен только на официальных пляжах, и просят избегать купания в несанкционированных местах, не заходить в воду в состоянии опьянения и не находиться в воде рядом с судами.

Напомним, что пляжный сезон в городе стартовал 1 июня, завершится он только 1 сентября. В этом году открыты пять городских муниципальных пляжей: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский».

На каждом из них присутствуют спасатели, которые обладают навыками спасения и оказания первой доврачебной помощи.

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#Юлия Истомина#Пляжный сезон#Пляжи Омска#Спасатели#ГУ МЧС по Омской области#Купальный сезон#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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