На территории Омской области спасатели нашли более 600 опасных для купания мест

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В Омской области насчитывается более 600 опасных, несанкционированных мест для купания, из них около 90 находятся в черте города. Такие данные приводит пресс-служба регионального МЧС.
Именно в несанкционированных местах чаще всего происходят происшествия на воде. Тем не менее, запреты и потенциальная опасность жителей региона не всегда останавливает от необдуманных поступков.
Омичам напоминают, что безопасный отдых возможен только на официальных пляжах, и просят избегать купания в несанкционированных местах, не заходить в воду в состоянии опьянения и не находиться в воде рядом с судами.
Напомним, что пляжный сезон в городе стартовал 1 июня, завершится он только 1 сентября. В этом году открыты пять городских муниципальных пляжей: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский».
На каждом из них присутствуют спасатели, которые обладают навыками спасения и оказания первой доврачебной помощи.