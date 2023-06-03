На омском метромосту до конца лета установят защитные экраны за 2,3 млн рублей

За работу предпринимателю заплатят 2,335 млн рублей. Грязезащитные экраны появятся только с правой стороны метромоста — на съезде в направлении Красного Пути. Экраны предназначены для защиты двухэтажного здания по улице Фрунзе, 4, которое признано объектом культурного наследия. Сейчас его занимает казенное учреждение, отвечающее в регионе за метро, метромост и гидроузел.