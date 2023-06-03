На омском метромосту до конца лета установят защитные экраны за 2,3 млн рублей

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В Омске определили подрядчика, который займется установкой грязезащитных экранов из поликарбоната на мосту имени 60-летия Победы. «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» заключает контракт с единственным участником торгов — индивидуальным предпринимателем Иваном Лехто — по максимальной цене.
За работу предпринимателю заплатят 2,335 млн рублей. Грязезащитные экраны появятся только с правой стороны метромоста — на съезде в направлении Красного Пути. Экраны предназначены для защиты двухэтажного здания по улице Фрунзе, 4, которое признано объектом культурного наследия. Сейчас его занимает казенное учреждение, отвечающее в регионе за метро, метромост и гидроузел.
Так как кирпичный особняк рубежа 19-20 веков вплотную примыкает к мосту, без защиты от негативного воздействия дороги не обойтись.
На выполнение работы у Ивана Лехто будет почти три месяца: установить защитные экрана, а также очистить и покрасить существующие перила нужно до 31 августа 2023 года.
Добавим, что индивидуальный предприниматель Лехто является владельцем общества с ограниченной ответственностью «Альп-Лидер». Компанией руководит Алена Лехто. Специализируется фирма на гидроизоляционных работах.