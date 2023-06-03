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На омском метромосту до конца лета установят защитные экраны за 2,3 млн рублей

3 июня 2023, 08:29
Фото: Город55
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Контракт получил индивидуальный предприниматель Иван Лехто.

В Омске определили подрядчика, который займется установкой грязезащитных экранов из поликарбоната на мосту имени 60-летия Победы. «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» заключает контракт с единственным участником торгов — индивидуальным предпринимателем Иваном Лехто — по максимальной цене.

За работу предпринимателю заплатят 2,335 млн рублей. Грязезащитные экраны появятся только с правой стороны метромоста — на съезде в направлении Красного Пути. Экраны предназначены для защиты двухэтажного здания по улице Фрунзе, 4, которое признано объектом культурного наследия. Сейчас его занимает казенное учреждение, отвечающее в регионе за метро, метромост и гидроузел.

Фото: yandex.ru/maps/

Так как кирпичный особняк рубежа 19-20 веков вплотную примыкает к мосту, без защиты от негативного воздействия дороги не обойтись.

На выполнение работы у Ивана Лехто будет почти три месяца: установить защитные экрана, а также очистить и покрасить существующие перила нужно до 31 августа 2023 года.

Добавим, что индивидуальный предприниматель Лехто является владельцем общества с ограниченной ответственностью «Альп-Лидер». Компанией руководит Алена Лехто. Специализируется фирма на гидроизоляционных работах.

Ремонт электрических сетей на омском метромосту обойдется в 1,8 млн рублей
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#Юлия Истомина#Метромост#Историческое здание#Подрядчик#Контракт#Мост#Город#Общество#Новости#Омск
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