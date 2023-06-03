26-летняя омичка попала в больницу после ночной поездки на капоте автомобиля

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В ночь с пятницы на субботу в Русско-Полянском районе — селе Добровольск — в результате ДТП пострадала 26-летняя девушка. О случившемся полицейские узнали от сотрудников медучреждения.
По предварительной информации, 19-летний водитель за рулем ВАЗа ночью катал девушку на капоте своего автомобиля по улице Ленина. Когда «шестерка» набрала скорость, девушка упала с капота на проезжую часть. Посреди ночи ее доставили в больницу.
Полицейские возбудили в отношении 19-летнего водителя административное дело по ч. 2. ст. 12.23 за перевозку людей вне кабины. Правда, наказание для нарушителя будет скромным: санкция этой статьи предусматривает только штраф на сумму 1000 рублей.
Ранее Город55 рассказывал о задержании сотрудниками полиции пьяного омича. Водитель игнорировал требования госавтоинспекторов. Погоня завершилась уже за городом — после стрельбы по колесам.