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26-летняя омичка попала в больницу после ночной поездки на капоте автомобиля

3 июня 2023, 07:19
Фото: 1MI
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Инцидент произошел в селе Добровольск Русско-Полянского района.

В ночь с пятницы на субботу в Русско-Полянском районе — селе Добровольск — в результате ДТП пострадала 26-летняя девушка. О случившемся полицейские узнали от сотрудников медучреждения.

По предварительной информации, 19-летний водитель за рулем ВАЗа ночью катал девушку на капоте своего автомобиля по улице Ленина. Когда «шестерка» набрала скорость, девушка упала с капота на проезжую часть. Посреди ночи ее доставили в больницу.

Полицейские возбудили в отношении 19-летнего водителя административное дело по ч. 2. ст. 12.23 за перевозку людей вне кабины. Правда, наказание для нарушителя будет скромным: санкция этой статьи предусматривает только штраф на сумму 1000 рублей.

Ранее Город55 рассказывал о задержании сотрудниками полиции пьяного омича. Водитель игнорировал требования госавтоинспекторов. Погоня завершилась уже за городом — после стрельбы по колесам.

«Не стоит, я выпивший». Омские полицейские задержали водителя только после стрельбы
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#Юлия Истомина#Водитель#Нарушения#Происшествия#Полиция#Больница#Общество#Новости#Омская область#Русско-Полянский район
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