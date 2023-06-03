26-летняя омичка попала в больницу после ночной поездки на капоте автомобиля

По предварительной информации, 19-летний водитель за рулем ВАЗа ночью катал девушку на капоте своего автомобиля по улице Ленина. Когда «шестерка» набрала скорость, девушка упала с капота на проезжую часть. Посреди ночи ее доставили в больницу.