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«Яндекс» обошёл Google среди пользователей iPhone в России

2 июня 2023, 08:06
Весной текущего года российская поисковая система «Яндекс» впервые опередила Google по популярности среди пользователей iPhone в России.

Одной из основных причин, по которым компания смогла обойти своего главного конкурента, стали новые функции и технологии, особенно в области искусственного интеллекта.

В частности, «Яндекс» запустил аналог нейросети ChatGPT, что позволило ему опередить Google в данной области. Это достижение не осталось незамеченным экспертами. Они отмечают, что Google пока не представил аналогичную функцию. Кроме того, «Яндекс Браузер» обеспечивает нормальное и без блокировок использование многих российских ресурсов, в отличие от западных аналогов, что также способствует его росту популярности среди пользователей iPhone в России, пишут Известия.

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