«Яндекс» обошёл Google среди пользователей iPhone в России

В частности, «Яндекс» запустил аналог нейросети ChatGPT, что позволило ему опередить Google в данной области. Это достижение не осталось незамеченным экспертами. Они отмечают, что Google пока не представил аналогичную функцию. Кроме того, «Яндекс Браузер» обеспечивает нормальное и без блокировок использование многих российских ресурсов, в отличие от западных аналогов, что также способствует его росту популярности среди пользователей iPhone в России, пишут Известия.