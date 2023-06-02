«Яндекс» обошёл Google среди пользователей iPhone в России

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Одной из основных причин, по которым компания смогла обойти своего главного конкурента, стали новые функции и технологии, особенно в области искусственного интеллекта.
В частности, «Яндекс» запустил аналог нейросети ChatGPT, что позволило ему опередить Google в данной области. Это достижение не осталось незамеченным экспертами. Они отмечают, что Google пока не представил аналогичную функцию. Кроме того, «Яндекс Браузер» обеспечивает нормальное и без блокировок использование многих российских ресурсов, в отличие от западных аналогов, что также способствует его росту популярности среди пользователей iPhone в России, пишут Известия.