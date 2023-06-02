Врач-онколог объяснил, как распознать раковое заболевание на ранней стадии

«Для многих форм рака характерно появление определенных веществ, маркеров, в крови, которые можно измерить и определить их уровень, чтобы оценить начинающуюся онкологию. Это также очень важно. Если у человека есть семейная история, то регулярно, раз в год, имеет смысл сдавать несколько таких маркеров», — посоветовал эксперт.