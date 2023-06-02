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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 11:24

Врач-онколог объяснил, как распознать раковое заболевание на ранней стадии

2 июня 2023, 11:22
Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук Пётр Чумаков, рассказал о методах выявления раковых заболеваний. Чумаков отметил, что даже на 4-й стадии рак может проявляться незаметно.

В интервью с Pravda.Ru он пояснил, что профилактические обследования играют важную роль в своевременном обнаружении онкологии, особенно для людей с семейной предрасположенностью.

«Например, мужчинам после 50 лет рекомендуется ежегодно проверять предстательную железу. У женщин, у которых в семье были случаи рака молочной железы, рекомендуется регулярно обследоваться у маммолога, делать молочные железы и маммографию, чтобы выявить предраковые изменения, которые могут прогрессировать до злокачественного заболевания», — рассказал медик.

Он также упомянул проведение анализов на онкомаркеры.

«Для многих форм рака характерно появление определенных веществ, маркеров, в крови, которые можно измерить и определить их уровень, чтобы оценить начинающуюся онкологию. Это также очень важно. Если у человека есть семейная история, то регулярно, раз в год, имеет смысл сдавать несколько таких маркеров», — посоветовал эксперт.

Чумаков отметил, что людям с семейными случаями рака предстательной железы имеет смысл сдавать анализ на ПСА. После 50 лет, по словам врача, такие анализы следует делать регулярно.

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