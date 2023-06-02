Врач-онколог объяснил, как распознать раковое заболевание на ранней стадии

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В интервью с Pravda.Ru он пояснил, что профилактические обследования играют важную роль в своевременном обнаружении онкологии, особенно для людей с семейной предрасположенностью.
«Например, мужчинам после 50 лет рекомендуется ежегодно проверять предстательную железу. У женщин, у которых в семье были случаи рака молочной железы, рекомендуется регулярно обследоваться у маммолога, делать молочные железы и маммографию, чтобы выявить предраковые изменения, которые могут прогрессировать до злокачественного заболевания», — рассказал медик.
Он также упомянул проведение анализов на онкомаркеры.
«Для многих форм рака характерно появление определенных веществ, маркеров, в крови, которые можно измерить и определить их уровень, чтобы оценить начинающуюся онкологию. Это также очень важно. Если у человека есть семейная история, то регулярно, раз в год, имеет смысл сдавать несколько таких маркеров», — посоветовал эксперт.
Чумаков отметил, что людям с семейными случаями рака предстательной железы имеет смысл сдавать анализ на ПСА. После 50 лет, по словам врача, такие анализы следует делать регулярно.