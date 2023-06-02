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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В России фиксируют рост продаж клубники и черешни

2 июня 2023, 11:28
Статистика оператора фискальных данных «Такском» подтверждает, что за последний год в России продажи черешни выросли на 34%, а клубники — на 6%.

Аналитики также отмечают, что средняя цена на черешню увеличилась на 11% по сравнению с прошлым годом и составляет 450 рублей за кг, а цена на клубнику составила 475 рублей за кг, пишет RT.

Кроме того, продажи голубики и сливы за год выросли на 23% и 9% соответственно, в то время как продажи винограда сократились на 4%.

Анализ основан на обезличенных фискальных данных, собранных оператором фискальных данных «Такском». Всего было проанализировано более 47 миллиардов кассовых чеков.

Биолог и агроном Михаил Воробьев предполагает, что рост продаж клубники и черешни может быть связан с увеличением посевных и посадочных площадей. Он также отмечает, что спрос на ягоды в ближайшее время, скорее всего, не уменьшится.

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