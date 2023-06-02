В России фиксируют рост продаж клубники и черешни

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Аналитики также отмечают, что средняя цена на черешню увеличилась на 11% по сравнению с прошлым годом и составляет 450 рублей за кг, а цена на клубнику составила 475 рублей за кг, пишет RT.
Кроме того, продажи голубики и сливы за год выросли на 23% и 9% соответственно, в то время как продажи винограда сократились на 4%.
Анализ основан на обезличенных фискальных данных, собранных оператором фискальных данных «Такском». Всего было проанализировано более 47 миллиардов кассовых чеков.
Биолог и агроном Михаил Воробьев предполагает, что рост продаж клубники и черешни может быть связан с увеличением посевных и посадочных площадей. Он также отмечает, что спрос на ягоды в ближайшее время, скорее всего, не уменьшится.