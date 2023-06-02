В Омске около «Зеленого острова» на один день ограничат движение и запретят парковку

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
В Омске 3 июня рядом с парком «Зеленый остров» перекроют ряд улиц и запретят парковку, сообщили в администрации города. На территории комплекса пройдет праздник, посвященный дню рождения парка «Вокруг Света».
Ограничения движения будут действовать с 11:00 до 21:00. Парковаться запретят с 9:00.
«Обращаем внимание омичей, что будет разрешен проезд гражданам, проживающим в прилегающих домах, по предъявлению документа, подтверждающего адрес регистрации», — рассказали в мэрии.
Подробнее о перекрытии — на схеме ниже.
Напомним, праздничные мероприятия посвященные дню рождения парка «Вокруг Света» начнутся с 11 часов утра. Для омичей готовят интерактивы и презентацию новых аттракционов. Для гостей также организуют серию театрализованных выступлений, а ближе к вечеру состоится масштабный концерт с участием певицы Ольги Бузовой и группы «Градусы».