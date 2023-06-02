В Омске около «Зеленого острова» на один день ограничат движение и запретят парковку

Напомним, праздничные мероприятия посвященные дню рождения парка «Вокруг Света» начнутся с 11 часов утра. Для омичей готовят интерактивы и презентацию новых аттракционов. Для гостей также организуют серию театрализованных выступлений, а ближе к вечеру состоится масштабный концерт с участием певицы Ольги Бузовой и группы «Градусы».