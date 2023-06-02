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В Омске около «Зеленого острова» на один день ограничат движение и запретят парковку

2 июня 2023, 06:34
Фото: 1MI
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На территории комплекса пройдет праздник, посвященный дню рождения парка «Вокруг Света».

В Омске 3 июня рядом с парком «Зеленый остров» перекроют ряд улиц и запретят парковку, сообщили в администрации города. На территории комплекса пройдет праздник, посвященный дню рождения парка «Вокруг Света».

Ограничения движения будут действовать с 11:00 до 21:00. Парковаться запретят с 9:00.

«Обращаем внимание омичей, что будет разрешен проезд гражданам, проживающим в прилегающих домах, по предъявлению документа, подтверждающего адрес регистрации», — рассказали в мэрии.

Подробнее о перекрытии — на схеме ниже.

Фото: Администрация Омска

Напомним, праздничные мероприятия посвященные дню рождения парка «Вокруг Света» начнутся с 11 часов утра. Для омичей готовят интерактивы и презентацию новых аттракционов. Для гостей также организуют серию театрализованных выступлений, а ближе к вечеру состоится масштабный концерт с участием певицы Ольги Бузовой и группы «Градусы».

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#Омск#Зеленый остров#Вокруг света#Перекрытие#Парковка#Концерт#Город#Общество#Евгений Игишев
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