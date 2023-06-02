В Омске мужчина попал на скамью подсудимых за ложный донос о преступлении

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Фигурантом уголовного дела (ч. 1 ст. 306 УК РФ) стал 61-летний житель Омска. Прокуратура поддержала обвинение и Ленинский райсуд вынес приговор. Известно, что дело обстояло в январе этого года.
К зиме 2023 года у мужчины накопился внушительный долг по транспортному налогу. Объем задолженности составил 75 тыс рублей. Вместо ее погашения он решил обойти закон. Как рассказали в региональной прокуратуре, омич заявил в полицию о краже его автомобиля «КАМАЗ-53202».
Приняв обращение, правоохранители организовали проверку. В процессе выяснилось, что никакого хищения фуры не происходило. Свою машину заявитель отдал знакомому еще в 2013 году, чтобы тот свободно ею пользовался. КАМАЗ, как узнали сотрудники УМВД, до сих пор находится у этого человека.
В суде мужчина раскаялся в содеянном и признал вину в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде штрафа на сумму пять тыс рублей. Приговор вступил в законную силу.
Ранее Город55 писал о женщине, которая инсценировала кражу в собственном доме. Было даже возбуждено уголовное дело, однако преступления, как стало известно позже, не происходило.