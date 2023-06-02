Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Изображение материала

В Омске мужчина попал на скамью подсудимых за ложный донос о преступлении

2 июня 2023, 09:32
Фото: Город55
иллюстрация
Известно, что таким образом он хотел уклониться от уплаты налогов.

Фигурантом уголовного дела (ч. 1 ст. 306 УК РФ) стал 61-летний житель Омска. Прокуратура поддержала обвинение и Ленинский райсуд вынес приговор. Известно, что дело обстояло в январе этого года.

К зиме 2023 года у мужчины накопился внушительный долг по транспортному налогу. Объем задолженности составил 75 тыс рублей. Вместо ее погашения он решил обойти закон. Как рассказали в региональной прокуратуре, омич заявил в полицию о краже его автомобиля «КАМАЗ-53202».

Приняв обращение, правоохранители организовали проверку. В процессе выяснилось, что никакого хищения фуры не происходило. Свою машину заявитель отдал знакомому еще в 2013 году, чтобы тот свободно ею пользовался. КАМАЗ, как узнали сотрудники УМВД, до сих пор находится у этого человека.

В суде мужчина раскаялся в содеянном и признал вину в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде штрафа на сумму пять тыс рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее Город55 писал о женщине, которая инсценировала кражу в собственном доме. Было даже возбуждено уголовное дело, однако преступления, как стало известно позже, не происходило.

Омичка соврала о краже, чтобы скрыть трату денег от супруга
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Происшествия#Полиция#Заведомо ложный донос#Транспортный налог#Задолженность#Долги#Прокуратура Омской области#Штраф
Подпишитесь
В Омском госуниверситете появился новый профсоюз работников и студентов
Сегодня, 03:48
Долгожданный камбэк. Стала известна дата открытия страусиной фермы в Омской области
Сегодня, 06:45
Почти за бесценок. В Омске продают права собственности компаний Нателы Полежаевой
Сегодня, 05:26
Елена Фомина снова уволилась — теперь из «Муниципальных рынков»
Сегодня, 04:10
В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Сегодня, 09:25
Площадь у омского речного вокзала за 1 миллион отдают в руки бизнесменов
Сегодня, 07:08