В Омске мужчина попал на скамью подсудимых за ложный донос о преступлении

Приняв обращение, правоохранители организовали проверку. В процессе выяснилось, что никакого хищения фуры не происходило. Свою машину заявитель отдал знакомому еще в 2013 году, чтобы тот свободно ею пользовался. КАМАЗ, как узнали сотрудники УМВД, до сих пор находится у этого человека.