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В Херсонской области и Запорожье создадут комплексные объекты ТКО по инициативе РЭО

2 июня 2023, 12:30
Фото: 1MI
В Херсонской и Запорожской областях планируется строительство пяти комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) к 2028 году. Концепции развития данной отрасли в регионах разработал Российский экологический оператор (РЭО).

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в Херсонской области планируется создание трех комплексов по обращению с ТКО в Скадовском, Геническом и Каховском районах в период с 2026 по 2028 год. В Запорожской области также планируется строительство двух комплексов по обращению с ТКО возле Мелитополя и Бердянска в период с 2026 по 2027 год, пишет издание rostovgazeta.ru.

Предложения РЭО направлены на согласование в минприроды Херсонской области и минприроды военно-гражданской администрации Запорожской области. Разработка этих концепций осуществляется в соответствии с дорожными картами, подписанными между РЭО и указанными министерствами.

Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил, что разработанные концепции охватывают период до 2030 года и направлены на достижение ключевых показателей отрасли обращения с ТКО, установленных в Указе Президента от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

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