В Херсонской области и Запорожье создадут комплексные объекты ТКО по инициативе РЭО

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в Херсонской области планируется создание трех комплексов по обращению с ТКО в Скадовском, Геническом и Каховском районах в период с 2026 по 2028 год. В Запорожской области также планируется строительство двух комплексов по обращению с ТКО возле Мелитополя и Бердянска в период с 2026 по 2027 год, пишет издание rostovgazeta.ru.
Предложения РЭО направлены на согласование в минприроды Херсонской области и минприроды военно-гражданской администрации Запорожской области. Разработка этих концепций осуществляется в соответствии с дорожными картами, подписанными между РЭО и указанными министерствами.
Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил, что разработанные концепции охватывают период до 2030 года и направлены на достижение ключевых показателей отрасли обращения с ТКО, установленных в Указе Президента от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».