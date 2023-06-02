В Херсонской области и Запорожье создадут комплексные объекты ТКО по инициативе РЭО

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в Херсонской области планируется создание трех комплексов по обращению с ТКО в Скадовском, Геническом и Каховском районах в период с 2026 по 2028 год. В Запорожской области также планируется строительство двух комплексов по обращению с ТКО возле Мелитополя и Бердянска в период с 2026 по 2027 год, пишет издание rostovgazeta.ru.