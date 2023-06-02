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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

В Эрзинском районе Тувы шестеро пьяных подростков изнасиловали 17-летнюю девушку

2 июня 2023, 13:26
Республиканское управление Следственного комитета России сообщило, что в Эрзинском районе Республики Тыва было совершено преступление против половой свободы в отношении 17-летней местной жительницы.

«В правоохранительные органы Эрзинского района поступило сообщение о преступлении против половой свободы, совершенном в отношении 17-летней девушки», — говорится в заявлении.

Участники преступления, вовлеченные в этот случай, уже были идентифицированы, пишет RT.

Возбуждено уголовное дело по данному факту.

Ранее суд вынес приговор депутату Государственного Собрания Алтая, признанному виновным в изнасиловании 14-летней племянницы его жены, и он был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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