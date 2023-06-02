В Эрзинском районе Тувы шестеро пьяных подростков изнасиловали 17-летнюю девушку

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
«В правоохранительные органы Эрзинского района поступило сообщение о преступлении против половой свободы, совершенном в отношении 17-летней девушки», — говорится в заявлении.
Участники преступления, вовлеченные в этот случай, уже были идентифицированы, пишет RT.
Возбуждено уголовное дело по данному факту.
Ранее суд вынес приговор депутату Государственного Собрания Алтая, признанному виновным в изнасиловании 14-летней племянницы его жены, и он был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.