Posted 2 июня 14:31
Published 2 июня 14:31
Modified Вчера, 21:35
Updated Вчера, 21:35
Прямые волосы им нужно непременно превратить в пружинистые локоны, вьющиеся — преобразить в идеально ровную прическу. И если сделать завивку несложно, то как выпрямить непослушные кудри? Для этого существуют специальные приспособления — утюжки для волос, разнообразный ассортимент которых представлен в каталоге интернет-магазина OZON.
Что такое выпрямитель — утюжок для волос
Со словом утюжок у большинства людей возникает ассоциация с электрическим утюгом, которым гладят белье. Но волосы разглаживает совсем другой прибор, более похожий на щипцы. Он состоит из двух соединенных пластин, с помощью которых захватывается и вытягивается прядь. Под влиянием высокой температуры, до которой разогревается устройство, волосы выпрямляются. Пользователи часто называют его плойкой, так как принцип действия приспособления для завивки и разглаживания сходен. В основу работы положен принцип быстрого выпаривания из волос влаги, благодаря чему они приобретают заданную форму.
Преимущества и недостатки
Счастливые обладательницы утюжков из OZON не устают восхищаться этим прибором. Среди положительных сторон они называют такие, как:
Но во всем нужна мера, и если пренебрегать правилами пользования, преимущества могут превратиться в недостатки:
Специалисты в области парикмахерского дела советуют использовать утюжок для выпрямления локонов от случая к случаю, по торжественным поводам, выбирая оптимальный температурный режим.
Как выбрать утюжок на OZON
Откройте страницу «Утюжки для волос» по ссылке: https://www.ozon.ru/category/vypryamiteli-10743/. Вы увидите множество моделей от разнообразных брендов. При выборе товара ориентируйтесь на его характеристики и оценки покупателей. С помощью фильтра вы можете отобрать выпрямители по рейтингу, цене или бренду. Покупая утюжок на OZON, постарайтесь найти соответствующий вашим требованиям вид выпрямителя.
Обратите внимание, может ли функционировать устройство без проводов, какие имеются насадки, снабжено ли вращающимися пластинами.
В интернет-магазине OZON каждая женщина найдет для себя столь необходимую вещь — утюжок, который кардинально преобразит ее внешний вид. Это устройство наряду с феном должно быть в арсенале любой дамы.
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