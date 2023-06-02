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Posted 2 июня 14:31

Published 2 июня 14:31

Modified Вчера, 21:35

Updated Вчера, 21:35

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Утюжок для волос из OZON преобразит ваш внешний вид

2 июня 2023, 14:31
Фото: piqsels.com
Ох уж эти женщины! Нет такой дамы, которая не хотела бы что-то исправить в своей внешности. Ради красоты они готовы идти на любые жертвы.

Прямые волосы им нужно непременно превратить в пружинистые локоны, вьющиеся — преобразить в идеально ровную прическу. И если сделать завивку несложно, то как выпрямить непослушные кудри? Для этого существуют специальные приспособления — утюжки для волос, разнообразный ассортимент которых представлен в каталоге интернет-магазина OZON.

Что такое выпрямитель — утюжок для волос

Со словом утюжок у большинства людей возникает ассоциация с электрическим утюгом, которым гладят белье. Но волосы разглаживает совсем другой прибор, более похожий на щипцы. Он состоит из двух соединенных пластин, с помощью которых захватывается и вытягивается прядь. Под влиянием высокой температуры, до которой разогревается устройство, волосы выпрямляются. Пользователи часто называют его плойкой, так как принцип действия приспособления для завивки и разглаживания сходен. В основу работы положен принцип быстрого выпаривания из волос влаги, благодаря чему они приобретают заданную форму.

Преимущества и недостатки

Счастливые обладательницы утюжков из OZON не устают восхищаться этим прибором. Среди положительных сторон они называют такие, как:

  • безопасность — устройство таково, что им нельзя обжечься;
  • удобство — можно пользоваться как правой, так и левой рукой;
  • скорость работы — за несколько минут можно преобразить локоны в прямые пряди;
  • универсальность — возможность использования для выпрямления и завивки.

Но во всем нужна мера, и если пренебрегать правилами пользования, преимущества могут превратиться в недостатки:

  • нельзя пользоваться утюжком часто, так как воздействие высокой температуры обезвоживает волосяной покров;
  • не рекомендуется применять к очень тонким или ослабленным волосам, которые начнут сечься и ломаться;
  • нежелательно ежедневное выпрямление, поскольку горячие пластины высушивают кончики волос.

Специалисты в области парикмахерского дела советуют использовать утюжок для выпрямления локонов от случая к случаю, по торжественным поводам, выбирая оптимальный температурный режим.

Как выбрать утюжок на OZON

Откройте страницу «Утюжки для волос» по ссылке: https://www.ozon.ru/category/vypryamiteli-10743/. Вы увидите множество моделей от разнообразных брендов. При выборе товара ориентируйтесь на его характеристики и оценки покупателей. С помощью фильтра вы можете отобрать выпрямители по рейтингу, цене или бренду. Покупая утюжок на OZON, постарайтесь найти соответствующий вашим требованиям вид выпрямителя.

  1. Паровой прибор воздействует на пряди с помощью пара, он меньше сушит волосы.
  1. Ионизирующий — насыщает волосяной покров отрицательными ионами, своеобразной защитой от пересушивания волос.
  1. Ультразвуковой — используется с лечебными целями.
  2. Инфракрасный — оздоравливает волосы.

Обратите внимание, может ли функционировать устройство без проводов, какие имеются насадки, снабжено ли вращающимися пластинами.

В интернет-магазине OZON каждая женщина найдет для себя столь необходимую вещь — утюжок, который кардинально преобразит ее внешний вид. Это устройство наряду с феном должно быть в арсенале любой дамы.

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