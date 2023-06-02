Со словом утюжок у большинства людей возникает ассоциация с электрическим утюгом, которым гладят белье. Но волосы разглаживает совсем другой прибор, более похожий на щипцы. Он состоит из двух соединенных пластин, с помощью которых захватывается и вытягивается прядь. Под влиянием высокой температуры, до которой разогревается устройство, волосы выпрямляются. Пользователи часто называют его плойкой, так как принцип действия приспособления для завивки и разглаживания сходен. В основу работы положен принцип быстрого выпаривания из волос влаги, благодаря чему они приобретают заданную форму.