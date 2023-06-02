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Справедливороссы поздравили юных омичей с Днем защиты детей

2 июня 2023, 06:12
Фото: РО партии «Справедливая Россия – За Правду»
В разных районах Омска по инициативе партии состоялись праздничные представления для маленьких горожан.

Региональное отделение партии «Справедливая Россия — За Правду» организовало для омичей праздничные мероприятия по случаю Международного дня защиты детей. Соответствующее поручение дал руководитель омских справедливороссов Андрей Жуковский.

«Для меня это особый праздник, так как я являюсь счастливым отцом четверых деток. Уважаемым родителям желаю терпения, сил, поддержки и веры в наших детей! Ребятам желаю не торопиться взрослеть и вдоволь насладиться неповторимым и счастливым детством. Здоровья и исполнения желаний! Мечтайте, достигайте поставленных целей, преодолевайте препятствия и верьте в себя! И все у вас получится!» — поздравил детей председатель Совета РО партии «Справедливая Россия — За Правду» Андрей Жуковский.

Праздничные представления прошли в разный районах Омска. На них присутствовали члены совета регионального отделения партии, председатели советов местных отделений и депутатский корпус. Юных омичей, в частности, развлекали конкурсами с участием сказочных героев и шоу мыльных пузырей, а также угощали сладкой ватой.

Фото: РО партии «Справедливая Россия – За Правду»
#Омск#Дети#Общество#Город
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