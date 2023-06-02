Справедливороссы поздравили юных омичей с Днем защиты детей

Праздничные представления прошли в разный районах Омска. На них присутствовали члены совета регионального отделения партии, председатели советов местных отделений и депутатский корпус. Юных омичей, в частности, развлекали конкурсами с участием сказочных героев и шоу мыльных пузырей, а также угощали сладкой ватой.