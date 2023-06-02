Справедливороссы поздравили юных омичей с Днем защиты детей

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Региональное отделение партии «Справедливая Россия — За Правду» организовало для омичей праздничные мероприятия по случаю Международного дня защиты детей. Соответствующее поручение дал руководитель омских справедливороссов Андрей Жуковский.
«Для меня это особый праздник, так как я являюсь счастливым отцом четверых деток. Уважаемым родителям желаю терпения, сил, поддержки и веры в наших детей! Ребятам желаю не торопиться взрослеть и вдоволь насладиться неповторимым и счастливым детством. Здоровья и исполнения желаний! Мечтайте, достигайте поставленных целей, преодолевайте препятствия и верьте в себя! И все у вас получится!» — поздравил детей председатель Совета РО партии «Справедливая Россия — За Правду» Андрей Жуковский.
Праздничные представления прошли в разный районах Омска. На них присутствовали члены совета регионального отделения партии, председатели советов местных отделений и депутатский корпус. Юных омичей, в частности, развлекали конкурсами с участием сказочных героев и шоу мыльных пузырей, а также угощали сладкой ватой.