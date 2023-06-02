Создана система распознавания домашних животных разработчиками NtechLab

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Томас подтвердил, что компания выпустила первую версию системы, которая способна распознавать кошек и собак, и готовится к её тестированию в нескольких регионах России, пишет RT.
По задумке, люди, которые потеряли своего питомца или нашли бездомное животное, смогут загрузить фотографию на платформу. Искусственный интеллект системы сравнит эту фотографию с базой данных и поможет установить совпадение.
Представители компании отметили, что на данный момент система обладает достаточно высокой точностью распознавания некоторых пород животных, при условии наличия фотографий хорошего качества.