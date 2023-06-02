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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Создана система распознавания домашних животных разработчиками NtechLab

2 июня 2023, 11:29
Официальный представитель компании NtechLab, Александр Томас, объявил о разработке системы, способной распознавать домашних животных. Такую информацию сообщило агентство ТАСС.

Томас подтвердил, что компания выпустила первую версию системы, которая способна распознавать кошек и собак, и готовится к её тестированию в нескольких регионах России, пишет RT.

По задумке, люди, которые потеряли своего питомца или нашли бездомное животное, смогут загрузить фотографию на платформу. Искусственный интеллект системы сравнит эту фотографию с базой данных и поможет установить совпадение.

Представители компании отметили, что на данный момент система обладает достаточно высокой точностью распознавания некоторых пород животных, при условии наличия фотографий хорошего качества.

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