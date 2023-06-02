Смотри, куда едешь. Из-за «ВелоОмска» на два дня изменят схему движения автобусов

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
В дептрансе рассказали, как на время проведения «ВелоОмска» будет работать общественный транспорт в городе. Некоторые автобусы 2 и 3 июня начнут курсировать по измененным схемам движения.
Порядок движения на маршрутах с 10:00 2 июня до 21:00 3 июня:
Автобус № 73 с Красного Пути поедет по Интернациональной и повернет направо в сторону Ленина, а дальше двинется по привычной схеме;
Автобусы № 94, 500, 503 будут направляться с Красного Пути по Интернациональной в направлении Амура с разворотом у площади Победы, после чего поедут по ранее утвержденной схеме. В обратную сторону транспорт будет двигаться без каких-либо корректировок;
Автобус № 62 проедет до остановки «Площадь Ленина», а дальше отправится к проспекту Карла Маркса, улицам Лермонтова, Маршала Жукова, Думской, снова к проспекту Карла Маркса и далее по привычному маршруту.
Порядок движения на маршрутах с 9:00 до 14:00 3 июня:
Автобусы № 94, 500, 503 с моста им. 60-летия Победы будут двигаться по улицам Фрунзе, Герцена, а после продолжат курсировать по утвержденным схемам. В обратную сторону транспорт поедет по привычному пути;
Автобус № 73 двинется с Красного Пути по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту и проспекту Карла Маркса;
Автобус № 34 отправится с Герцена по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональной, Герцена, а потом вернется на привычный маршрут;
Автобус № 25 с Гагарина двинется на Комсомольский мост, будет поворачивать налево, на улицу Думскую, потом направо, на Пушкина, а дальше поедет по Лермонтова, проспекту Карла Маркса, по Комсомольскому мосту, улицам Гагарина и Интернациональной. После транспорт продолжит путь без изменений.