Смотри, куда едешь. Из-за «ВелоОмска» на два дня изменят схему движения автобусов

Автобус № 25 с Гагарина двинется на Комсомольский мост, будет поворачивать налево, на улицу Думскую, потом направо, на Пушкина, а дальше поедет по Лермонтова, проспекту Карла Маркса, по Комсомольскому мосту, улицам Гагарина и Интернациональной. После транспорт продолжит путь без изменений.