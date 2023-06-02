РЭО сообщил о новых требованиях к утилизации отходов электроники

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, объем ежегодно образуемых в стране ОЭЭО составляет 1,5 миллиона тонн, из которых на переработку отправляется только 5%. Старая неутилизированная электроника наносит окружающей среде непоправимый вред. На свалках оказываются ресурсы, представляющие большую ценность, — даже золото. В связи с этим глава РЭО подчеркнул, что важно наладить сбор и разработку таких отходов и ввести правила их утилизации. В документе, который дополняет приказ Минприроды № 399, содержится перечень всех необходимых требований. Соблюдение этих правил позволит сделать не только очередной шаг к формированию в России экономики замкнутого цикла, но и снизить объем захоронений на полигонах.