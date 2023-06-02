РЭО сообщил о новых требованиях к утилизации отходов электроники

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В соответствии с новыми правилами, доля подлежащих утилизации отходов электроники, которые в том числе будут использоваться при производстве новой продукции, должна будет составлять 85%. Кроме этого, приказ содержит требования к объектам утилизации и предприятиям-утилизаторам.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, объем ежегодно образуемых в стране ОЭЭО составляет 1,5 миллиона тонн, из которых на переработку отправляется только 5%. Старая неутилизированная электроника наносит окружающей среде непоправимый вред. На свалках оказываются ресурсы, представляющие большую ценность, — даже золото. В связи с этим глава РЭО подчеркнул, что важно наладить сбор и разработку таких отходов и ввести правила их утилизации. В документе, который дополняет приказ Минприроды № 399, содержится перечень всех необходимых требований. Соблюдение этих правил позволит сделать не только очередной шаг к формированию в России экономики замкнутого цикла, но и снизить объем захоронений на полигонах.
Согласно документу, ОЭЭО должны утилизироваться с соблюдением определенных технологических процессов. При этом объекты утилизации необходимо оборудовать системой весового контроля массы отходов, которые поступают на объект, а также массы отходов, которые образуются на объекте, и массы получаемой из отходов продукции.
Организации и индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на утилизации отходов I–V классов опасности, также должны соответствовать определенным требованиям. Так, обязательно должна быть лицензия на ведение данной деятельности, право собственности на оборудование, специализированные установки, в том числе мобильные, должен вестись учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц отходов. Об этом рассказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.
Предусмотренная приказом прослеживаемость отходов представляет крайнюю важность для становления нормального рынка переработки электролома. Также это позволит обеспечить эффективное распределение финансирования в рамках расширенной ответственности производителей. На этот момент обратила внимание исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.