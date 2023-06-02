Потерянное ожерелье с зубом мегалодона найдено среди обломков «Титаника»

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
С использованием двух подводных лодок и исследователей Magellan Ltd и Atlantic Production удалось создать около 700 тысяч изображений потонувшего корабля, которые затем были преобразованы в движущуюся форму сканирования, пишет iz.ru.
«На этих изображениях мы обнаружили ожерелье, изготовленное из зуба мегалодона, предшественника современной акулы, с драгоценными золотыми вставками», — сообщается в материале.
Компания планирует связаться с семьями 2200 пассажиров «Титаника», чтобы попытаться определить владельца этой ценной находки. Для этой цели они намерены использовать искусственный интеллект.
Отмечается, что согласно соглашению между Великобританией и США, общественности запрещено «доставать артефакты с места крушения и его окружения», поэтому на данный момент ожерелье остаётся на дне океана.