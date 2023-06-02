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Потерянное ожерелье с зубом мегалодона найдено среди обломков «Титаника»

2 июня 2023, 08:53
Ожерелье с зубом мегалодона, которое никто не видел с момента крушения «Титаника» в 1912 году, найдено среди обломков судна на дне Атлантического океана. О находке сообщил канал ITV, ссылаясь на компанию Magellan Ltd, проводившую полноразмерное цифровое сканирование лайнера.

С использованием двух подводных лодок и исследователей Magellan Ltd и Atlantic Production удалось создать около 700 тысяч изображений потонувшего корабля, которые затем были преобразованы в движущуюся форму сканирования, пишет iz.ru.

«На этих изображениях мы обнаружили ожерелье, изготовленное из зуба мегалодона, предшественника современной акулы, с драгоценными золотыми вставками», — сообщается в материале.

Компания планирует связаться с семьями 2200 пассажиров «Титаника», чтобы попытаться определить владельца этой ценной находки. Для этой цели они намерены использовать искусственный интеллект.

Отмечается, что согласно соглашению между Великобританией и США, общественности запрещено «доставать артефакты с места крушения и его окружения», поэтому на данный момент ожерелье остаётся на дне океана.

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